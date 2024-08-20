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İZMİR KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İZMİR KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 00:00

 

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KARŞIYAKA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/50
KARAR NO : 2024/55

Davacılar KADİR TARKAN ŞEN, RİZA ŞEN tarafından davalı ORKUN JAMES ŞEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı ORKUN JAMES ŞEN'in tebligat adresinin her türlü araştırmaya rağmen tespit edilememesi nedeniyle tebligat yarar açık adresinin meçhul kabul edilerek Mahkememizin 31/01/2024 tarihli, 2024/50 Esas ve 2024/55 Karar sayılı Gerekçeli Karar ile davacı Kadir Tarkan Şen vekili Av.Yunus Emre Aydın'ın istinaf başvuru dilekçesinin davalı Orkun James ŞEN'e tebliğ için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

-Gerekçeli Kararın hüküm kısmı;

HÜKÜM :

1-"-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, davanın yetkisizlik nedeniyle reddine,

-Yetkili mahkemenin Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu görülmekle, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın yetkili ve görevli Ankara ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'ne GÖNDERİLMESİNE,

- Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde, İzmir BAM ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi."

-Gerekçeli Kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

AYRICA DAVACI VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ ;

-Davacı Kadir Tarkan ŞEN vekili Av.Yunus Emre AYDIN 'ın 16/07/2024 tarihli İSTİNAF DİLEKÇESİ " Fazlaya dair her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Usul ve Yasaya aykırı Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 31/01/2024 tarihli, 2024/50 Esas ve 2024/55 Karar sayılı ilamının Yetkisizlik Kararının ortadan kaldırılıp ilgili ilk derece mahkemesinin yetkili olduğuna dair karar verilerek esas incelemeye geçilmesi için dosyanın yerel mahkemesine iadesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz."

- Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02078983

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#Basın No ILN02078983#İlangovtr