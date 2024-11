İZMİR KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KARŞIYAKA

1. İCRA DAİRESİ

2023/6 TLMT.

SN. ÇAĞLAR BERBER

28. MAD GÖRE SATIŞ İLANINA AİT İLANEN TEBLİGAT

KARŞIYAKA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO: 2023/6 Talimat sayılı dosya

ALACAKLI: ERCAN EKREM ALDEMİR

VEKİLİ: AV. YAĞIZ ŞAHİN

BORÇLU: ÇAĞLAR BERBER (TC No: 21*******52)

ADRES: Soğukkuyu Mah. Barış Cad . No: 170 Bayraklı / İZMİR - ÜSKÜP/KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

-İnciraltı mah. İnciraltı cad.No:80 Balçova/İZMİR - Adatepe Mah. 743 sk. Ceyhan/ADANA -

Yukarıda adı , adresi yazılı alacaklıya bulunan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde müdürlüğümüz dosyasından İzmir 10. İcra dairesi 2021/1028 esas sayılı dosyasından müdürlüğümüze yazılan talimat uyarınca İzmir ili Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 22660 ada 3 parsel 29 bağımsız bölüm no'lu taşınmazın aşağıda yazılı saat aralığında satışı yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 13:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 13:58

Yukarıda yazılı bilgiler ışığında satış ilanı tarafınıza tebliğ edilememiş, yapılan tahkikatlarda adresinizin meçhul bulunduğu esas icra dairesince tespit edilmiş, müdürlüğümüze ilanen tebliğ yapılması hususunda talimat yazılmıştır. Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazın belirtilen tarihlerde satışı yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 15/10/2024

