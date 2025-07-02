T.C.

İZMİR

15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.06.2025

Sayı : 2024/4 Esas

Konu : ilan

İLAN

Davacılar , AHMET BULCAK, MESUT GÜNGİL ile Davalılar , AFET ALĞAN, AHMET AYYILDIZ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davalı NİHAT TEKİN (T.C. Kimlik Numarası:15863904624)'ın mersis sisteminde adresinin bulunmadığı, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği dikkate alınarak davalı adına bilirkişi raporu, duruşma gün ve saatini ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesine,

Mahkememizce adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan adres araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız 16/12/2025 günü saat 11:30'te duruşmanın yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : NİHAT TEKİN - 15863904624

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