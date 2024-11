İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:



1- İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altay Çeşme Mahallesi, Efe Boz Sokak adresinde kâin 16608 ada, 6 parsel nolu, 7.598,51 m² yüzölçümlü, arsa pay paydaları 9/3058 ve 10/3058 olan Evinpark Sitesi B ve D Bloklarındaki bağımsız bölümlerin satış işi.



Başkanlığımızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

Sıra No İl/İlçe

Mahalle Ada

No Parsel

No Taşınmazın Tapudaki

Yüzölçümü (m2) Fiili Durum İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati 1 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme 16608 6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

10/3058 B Blok

2 .Kat

No:7

109 m2 Daire Konut 7.793.500,00-TL+KDV

233.805,00-TL 03.12.2024 10:00 2 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme 16608 6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

9/3058 B Blok

1.Kat

No:3

106 m2 Daire Konut 7.579.000,00- TL+KDV

227.370,00-TL 03.12.2024 10:15 3 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme 16608 6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

9/3058 D Blok

1.Kat

No:3

106 m2 Daire Konut 7.579.000,00- TL+KDV 227.370,00-TL 03.12.2024 10 :30 4 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme 16608 6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

10/3058 D Blok

1.Kat

No:1

109 m2 Daire Konut 7.793.500,00-TL+KDV 233.805,00-TL 03.12.2024 10:45



2- İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altay Çeşme Mahallesi, Efe Boz Sokak adresinde kâin 16608 ada, 6 parsel nolu, 7.598,51 m² yüzölçümlü, arsa pay paydaları 16/3058 olan Evinpark Sitesi A-B-D Bloklarındaki bağımsız bölümlerin satış işi.



Başkanlığımızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.



Sıra No İl/İlçe

Mahalle Ada

No Parsel

No Taşınmazın Tapudaki

Yüzölçümü (m2) Fiili Durum İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati 1 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme

16608

6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

16/3058 A

Blok 9.Kat

No:50

163 m2 Daire Konut 10.354.575,00 TL+KDV 310.637,25-TL 03.12.2024 11:00 2 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme

16608

6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

16/3058 B

Blok

9.Kat

No:53

163 m2 Daire Konut 10.354.575,00- TL+KDV 310.637,25-TL 03.12.2024 11:15 3 İstanbul/

Maltepe/

Altay Çeşme

16608

6 7.598,51 m² Arsa Pay/Payda

16/3058 D

Blok

9.Kat

No:53

163 m2 Daire Konut 10.354.575,00 TL+KDV 310.637,25-TL 03.12.2024 11:30



3- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, belirtilen tarih ve saatte İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Hırka-i Şerif Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.), No:64 Fatih/İSTANBUL, 2. Kat Toplantı İhale Salonunda oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.



4- Her bir taşınmaz malın satış şartnamesi İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Müdürlüğünde, Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı, No:64 /3. Kat 305 numaralı oda Fatih/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve her bir taşınmaz malın şartnamesi 1.000,00-TL (BinTürkLirası) bedelin, Vakıfbank Mercan Şubesi’nde bulunan TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 Başkanlık hesabına yatırılması karşılığında satın alınabilir.



5. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI



İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.



İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecekler her bir taşınmaz mal için 1.000,00 TL bedel karşılığında şartname satın almak zorundadır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini; Açık teklif Usulü ile ihaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. maddesine, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayarak şartnamede belirtilen belgelerle ibraz etmeleri gerekmektedir.



Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler ile Geçici Teminat ve Teklif Mektubu hariç şartnamede istenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli ya da aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de verebilirler.

5- Her bir taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.



6- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, tapu harcı, alım satım giderleri vs. tüm giderleri ödemek, alıcıya aittir.



7- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesi Açık teklif Usulü ile ihaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46. maddesine, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye katılacakların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlayarak ihale başlangıç saatine kadar İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı, No:64 Fatih/İSTANBUL adresindeki Rehberlik ve Denetim Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



İlan Olunur.

