İLAN

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

HAFRİYAT MALZEMESİ SATIŞI İHALE İLANI

1- İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi No:2, 10628 Ada, 1 Parselde inşaat kazısından çıkan ve Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Atıkbertaraf Tesisi alanında depolanan 120.000 ton hafriyat (grovak, taş, toprak, stabilize, kil vb) malzemesi satılacaktır.

2- İhale Şartname ve Ekleri; Hirka-i Şerif Mahallesi Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) 3.000 TL bedel karşılığında alınabilir. İhale Şartname ve eklerinin bedeli Vakıfbank TR9l0001500158007305441l72 lBAN no'lu hesaba yatırılarak dekontu İdareye teslim edilir. Ayrıca http://www.istanbul.gov.tr/yikob web adresinden de görülebilir.

3-İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu

Tarih ve Saati: 04.11.2024 saat 11:00’ da,

Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi ve müteakip maddeleri gereğince açık teklif

4-a) Tahmin Edilen Bedel : 7.875.600,00 -TL ( KDV Hariç)

b) Geçici Teminat Miktarı : 268,00-TL

5- İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler;

1) Şartnamede belirtildiği şekli ile ihale Geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR9l000l500l5800730544l l72 IBAN no'lu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Teklif mektubu,

2) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

3) Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP,UETS), telefon numarası, e-mail beyanı,

4) Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri

5) 2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütnameye ek olarak,

Gerçek Kişi ise;

1) TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza sirküleri, Yasal ikametgah belgesi,

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösteren belge,

Tüzel Kişi ise;

1)Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden(Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi,

3) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri,

4) Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

İle ihaleye başvurabilir.

6-Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna (Kat:4), 01.11.2024 günü, saat 11:00’ a kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

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#ilangovtr Basın no ILN02106920