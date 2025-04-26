İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/3466 ESAS



BORÇLU İBRAHİM TAŞ (50578803848 TC NOLU) ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2024/3466 Esas

ALACAKLI: QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ, 3880023334Vergi Nolu,

VEKİLİ:Av. Hakkı Saruhan Bilgen

BORÇLU: İBRAHİM TAŞ - 50578803848 TC Nolu - Hürriyet Mah. Atatürk Cad. No:39/A Bağcılar/İSTANBUL

BORÇ MİKTARI: 157.469,21 TL (Faiz Ve Masraflar Hariç)

TAŞINMAZ BİLGİSİ: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Bağlar Mevkii, 11707 Parsel, 110/2580 Arsa Paylı, Zemin Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm (190.000,00 TL Üst Limit İpoteği Mevcuttur)

İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip dosyamızdan Örnek 9 Ödeme Emri muhattap borçlunun yukarıda yazılı adresine ve dosyamıza bildirilen adreslerine tebliğe gönderilmiş bila tebliğ iade gelmiştir.

Alacaklı borçlunun başkaca adreslerini bildirmemiş, MERNİS vasıtasıyla yapılan tahkikata netice alınamamış, başkaca adrese ulaşılamamıştır.

Örnek 9 İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin ödeme emrinins ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kanuni 30 gün süreye 15 gün ilave edilerek ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 45 gün içerisinde borcu ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borca karşı bir itirazınız varsa tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad. 150) icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız, süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

#ialngovtr Basın no ILN02213443