İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/133 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/133 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Beşiktaş İlçe , Dikilitaş Mahalle , Yol Mevkii , 414 Ada No , 7 Parsel No , 88/1440 Arsa Payı , 390,00 m2 Yüz Ölçümü , 2. Kat 8 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği On Katlı On Dokuz Daireli Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın Tamamı

Adresi : Gayrettepe (Tapuda Dikilitaş) Mahallesi, Hamidiye Sokak, Şebnem Apt. No:7 Daire: 8 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 7.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:32

25/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

