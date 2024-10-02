İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/641 Esas

İSTANBUL ANADOLU 25.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN



İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2022/641

KARAR NO : 2024/55

KARAR TARİHİ : 06/02/2024

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet

SANIK KİMLİĞİ : Mehmet OĞUZ, Nofel ve Hava oğlu, 22/06/1971 doğumlu,Çalış köyü nüfusuna kayıtlı. (TC Kimlik No : 11959189722 )



KARAR ÖZETİ : Sanığın "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiştir.



Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.



7201 sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.



Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 01/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02098248