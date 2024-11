T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ



TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2021/41 TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin%60'ının altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nın 241’nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır. SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 21. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/41 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7317 0541 84 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerinin %60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından (Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041 -1330 (28/2012-86) 160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. İsteyen talipli Osmanağa Mah., Kuşdili Cad. No:1/2 Kadıköy/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av. Onur YEŞİLGÖZ (Tel:0 535 581 09 25) ile iletişime geçebilecektir. İlan olunur.



1 NOLU TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili,Kartal ilçesi,Cevizli Mah. 10201 ada 447 parselde kayıtlı 17. Kat 213 no.lu bağımsız bölümün 1/1 hissesi



NİTELİKLERİ: Taşınmaz İstanbul ili,Kartal ilçesi, Cevizli Mah, DAP Adam kule sitesindeki 17. Kat 213 no.lu bağımsız bölümdür. Taşınmaz anayol,metro vs ulaşım lokasyonlarına yakın bir yerde bulunmakta olup özel ve toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanan taşınmazın bulunduğu bina 6 yaşındadır. Salon + amerikan mutfak, yatak odası ve banyodan oluşan taşınmaz takribi net: 51,00 m2 brüt: 60,00 m2'dir.



İMAR DURUMU: Kartal Belediye Başkanlığının 17.08.2023 tarih ve 363316 sayılı yazısına göre Kartal ilçesi, Soğanlık 142 pafta, 10201 ada 447 parsel, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 T.T.li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 12.06.2023 T.T.li Uygulama İmar Plan notu kapsamında 5/A/3, 0, 20-0, 40/1, 75, Yençok Zemin + 6 kat yapılanma şartlarında konut + ticaret alanında kalmaktadır.



MUHAMMEN BEDELİ: 3.540.000,00 TL (Satış muammen bedelin %60'ı üzerinden yapılacaktır)



KDV ORANI: % 1



TEMİNAT MİKTARI: 708.000,00TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)



SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 29/01/2025 günü saat 11.00 – 11.10 arası- İstanbul Anadolu 21.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL



2 NOLU TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili,Kartal ilçesi,Cevizli Mah. 10201 ada 447 parselde kayıtlı 23. Kat 297 no.lu bağımsız bölümün 1/1 hissesi



NİTELİKLERİ: Taşınmaz İstanbul ili, Kartal ilçesi, Cevizli Mah, DAP Adam kule sitesindeki 17. Kat 213 no.lu bağımsız bölümdür. Taşınmaz anayol, metro vs ulaşım lokasyonlarına yakın bir yerde bulunmakta olup özel ve toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanan taşınmazın bulunduğu bina 6 yaşındadır. Salon + amerikan mutfak,yatak odası ve banyodan oluşan taşınmaz takribi net: 51,00 m2 brüt: 60,00 m2'dir.



İMAR DURUMU: Kartal Belediye Başkanlığının 17.08.2023 tarih ve 363316 sayılı yazısına göre Kartal ilçesi, Soğanlık 142 pafta, 10201 ada 447 parsel, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 T.T.li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 12.06.2023 T.T.li Uygulama İmar Plan notu kapsamında 5/A/3, 0,20-0, 40/1, 75, Yençok Zemin + 6 kat yapılanma şartlarında konut + ticaret alanında kalmaktadır.



MUHAMMEN BEDELİ: 4.140.000,00 TL (Satış muammen bedelin %60'ı üzerinden yapılacaktır)



KDV ORANI: % 1 TEMİNAT MİKTARI :828.000,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)



SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 29/01/2025 günü saat 11.40 – 11.50 arası- İstanbul Anadolu 21.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL



3 NOLU TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mah. 594 ada 3 parselde kayıtlı G1 Blok, bodrum-zemin kat 2 no.lu bağımsız bölümdeki 1/1 hisseli dubleks villa



NİTELİKLERİ: Taşınmaz İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mah, Up Hill Court Sitesi G1 Blok,bodrum-zemin kat 2 no.lu bağımsız bölümdeki dubleks villadır. Taşınmazın üst katında 3 oda 2 banyo alt katta salon+amerikan mutfak, wc, depo ve teras vardır. Taşınmaz takribi net: 152 m2 Brüt: 190,00 m2 dir. Taşınmazın çevresinde alışveriş merkezi, hastane okul, eğlence merkezi bulunmakta olup anayol, marmaray vs ulaşım lokasyonlarına yakın bir yerde bulunmaktadır. Özel ve toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden yararlanan taşınmazın bulunduğu bina 17 yaşındadır.



İMAR DURUMU: Başakşehir Belediye Başkanlığının 18.08.2023 tarih ve 160252 sayılı yazısına göre taşınmaz 1/1000 ölçekli 07.02.2003 T.T.li Bahçeşehir Sıvat-yeşiltepe Mevkii Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli 22.09.2022 T.T'li Ballıpınar Sıvat-yeşiltepe Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy çiftliğindeki irtifalara ilişkin plan notu ilavesi kapsamında konut alanında kalmakta olup blok nizam E: 0,80 olmak üzere yapılaşmaya haizdir.



MUHAMMEN BEDELİ: 12.920.000,00TL (Satış muammen bedelin %60'ı üzerinden yapılacaktır)



KDV ORANI: % 20



TEMİNAT MİKTARI: 2.584.000,00TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)



SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 29/01/2025 günü saat 12.20 – 12.30 arası- İstanbul Anadolu 21.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL

#ilangovtr Basın no ILN02129105