İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/391 Esas



DAVALILAR : 1-FATİH TÜRKSOY

2- MEHMET CAN



Davacı SİNAN ÖZBEY tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;



Davacı vekili dava dilekçesinde; davalılardan Sinan Özbey tarafından İstanbul Anadolu 8. İcra Müdürlüğü'nün 2020/12195 Esas sayılı dosyasından icraya konulmuş olan 13/07/2020 düzenleme ve 17/07/2020 vade tarihli bonodan dolayı davalıların, senetteki imzanın müvekkiline ait olmaması ve imza müvekkiline ait olsa bile müvekkilinin ayırt etme gücü yokluğu nedeniyle hile, hata ve ikrah yolu ile iradesi sakatlanarak iradesi dışı alınan senet nedeniyle borçlu olmadığının tespitini, senedin iptalini, davada verilecek karar kesinleşinceye kadar teminat karşılığında icra veznesine yatıracakları paranın alacaklıya ödenmemesine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.



Mahkememizce dava konusu Alacaklısı Mehmet CAN, borçlusu Ayşe Selva EEREL olan, 13/07/2020 düzenlenme, 17/07/2020 ödeme tarihli, 400.000 TL bedelli senetteki imzanın davacının eli ürünü olup olmadığı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmış olup, alınan rapor ile; " İnceleme konusu senette atılı borçlu imzaları ile Ayşe Selva EREL'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzaların Ayşe Selva EREL'in eli ürünü olduğu hususlarını bildirir KANAAT RAPORUDUR." hususları tespit edilmiş olup,



Mahkemenizce tarafınıza ait bilinen adreslere tebligat çıkarılmış olup, adreste bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Adli Tıp Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 23/01/2025 günü saat: 09.55'e bırakılmış olup, Adli Tıp Raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde Adli Tıp raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereği İlanen Tebliğ olunur. 08/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02122208