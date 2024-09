İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/489 Esas

KARAR NO : 2024/456

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile Mahmud ve Fetiha oğlu, 01/01/1989 SURİYE doğumlu MUSTAFA MADİN ve Muhammed ve Fatam oğlu, 01/01/1991 FİLİSTİN doğumlu YOUCEF SAIDOUNEP tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- Sanık YOUCEF SAIDOUNEP’ın Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile çekip almak suretiyle hırsızlık suçunu işlediği sabit kabul edilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun142/2-b maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın kişiliği, sosyal ve içtimai durumu göz önüne alınarak takdiren 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz durumunun bulunmaması, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62 maddesi uyarınca cezasından taktiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

Sanık hakkında Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal hükmü gözetilerek TCK 53 maddesinin uygulanmasına

TCK 59 maddesi uyarınca Hapis cezasına mahkum edilen sanığın koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına

2- Sanık MUSTAFA MADİN'in Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile çekip almak suretiyle hırsızlık suçunu işlediği sabit kabul edilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun142/2-b maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın kişiliği, sosyal ve içtimai durumu göz önüne alınarak takdiren 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz durumunun bulunmaması, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62 maddesi uyarınca cezasından taktiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

Sanık hakkında Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal hükmü gözetilerek TCK 53 maddesinin uygulanmasına

TCK 59 maddesi uyarınca Hapis cezasına mahkum edilen sanığın koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Trajı 50.000 in üzerindeki GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02087583