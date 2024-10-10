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İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 00:00

İLAN

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2024/539 Esas
TALEP EDEN : SBERBANK OF RUSSIA - 19, Vavilova Cd, 117997 Moskova/RUSYA

Mahkememizde açılan Kıymetli Evrak İptali davasının yapılan yargılamasında;

TTK 657. maddesi atfıyla TTK 663. maddesi gereğince pay rehni sözleşmesi ile devredilen Ceviz Sırtı Gayrimenkul Yatırımcılığı İnşaat Taahhüt Turizm Anonim Şirketi (Sicil No:846961-0)'ne ait her biri 1,00-TL nominal bedelli toplam 229.555.379,00-TL değerinde olan 229.555.379 adet 3. tertip payı temsil eden 006 numaralı nama yazılı hisse senedi zayii olmakla bulanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize ibraz etmesi aksi halde nama yazılı hisse senetlerinin TTK 657. maddesi gereğince iptaline karar verileceğinin ihtarı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02102490