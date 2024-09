KAMULAŞTIRMA İLANI,

KAMULAŞTIRMA İLANI VEREN MAHKEME : T.C. İSCEHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Kamulaştırılacak dosya numaraları ve ada parseller aşağıda belirtilmiştir TAPU MALİKİNİNADI VE SOYADI: Taşınmaz maliklerinin isimleri dosya numaralarının yanında belirtilmiştir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİNYATIRILACAĞI BANKA : İscehisar Ziraat Bankası Şubesi

Kamulaştırmayı yapan davalı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından dava açılmıştır.

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususu ve davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda devam edilip karar verileceği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırılacak ada parsellerin esas ve ada parsel numaraları:



2024/155 Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi, Cevizli Köy/Mah.112 ada 13 parsel

DAVALI

CEYLAN AKÇEŞME

2024/157 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi, İnpınar Köy/Mah.114ada 45 parsel

DAVALI

OSMAN ACAR

2024/159 Afyonkarahisar İli Bayat İlçesi İmrallı Köy/ Mah.153 ada 22 parsel , 153 ada 31 parsel

DAVALI

AZİM OKCU

2024/161 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi İmrallı Köy/ Mah.153 ada 3 parsel

DAVALI

ABDİL GÖZTAŞ

2024/163 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi İmrallı Köy/ mah.149 ada 31 parsel , 148 ada 69 parsel

DAVALI

MUHAMMET ÖZ

2024/165 Afyonkarahisar ili Bayat ilçesi Derbent Köy/ Mah.210 ada 877 parsel, 210 ada 878 parsel

DAVALI

VELİ AKCAN

2024/167 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Seydiler/Cumhuriyet mah. 191 ada 26 parsel

DAVALILAR:

1- HARUN TEZCAN

2- DAVUT TEZCAN

3- DUDU TEZCAN

4- HASAN TEZCAN

2024/169 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Seydiler / Cumhuriyet mah.204 ada 43 parsel

DAVALILAR:

1- HURİYE TAYŞİ

2 - GÜLAY DORA

3- ARİFE KARAARSLAN

4- KEMAL KARAMAN -ÖLÜ

5- DUDU KARAMAN

6- MEHMET KARAMAN

7- NİZAMETTİN KARAMAN

2024/171 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Seydiler/Cumhuriyet mah.

204 ada 45 parsel AYVAZOĞLU NAKLİYAT AMBALAJHAFRİYAT KUM İNŞAAT MALZEMELERİ KÖMÜR HAYVANCILIK MADEN MERMER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

2024/173 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Seydiler/ Cumhuriyet mah.204 ada 47 parsel

DAVALILAR:

1- ŞERİFE KIZILKAYA

2- MUSTAFA CAN-ÖLÜ

3- MESUT CAN

4- YILMAZ CAN

5- MERYEM CAN

6- HÜSEYİN CAN

7- GÜZİDE ÇETİNKAYA

2024/175 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Konarı köy/mah.126 ada 53 parsel

DAVALILAR:

1- SULTAN GÖZET

2- FADİME AKÇEŞME

3- GÜLLÜ TOPAKTAŞ

4- FATMA AKÇEŞME

5- CEYLAN AKÇEŞME

6- MEVLÜT AKÇEŞME

7- EŞE ŞENER

2024/177 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi İmrallı Köy/mah.148 ada 149 parsel, 148 ada 149 parsel

DAVALILAR:

1- ABDURRAHMAN ORMANTEPE-ÖLÜ

2- DUDU ORMANTEPE

3- HATİCE GÜMÜŞ

4- KURTULUŞ ORMANTEPE

5- MEVLÜT ORMANTEPE

6- NAZİK ORMANTEPE

7- ENGİN ORMANTEPE

8- KEZİBAN ORMANTEPE

9- SEVCAN ORMANTEPE

10- İZZET ORMANTEPE

11- HANIM ORMANTEPE

2024/179 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Konarı Köy/mah. 126 ada 56 parsel

DAVALILAR:

1- İBİŞ AKÇEŞME

2- HEDİYE OKCU

3- VELİ AKÇEŞME

4- ADALET AKÇEŞME

5- BASRİ AKÇEŞME

6- ŞERİFE ULU

2024/181 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Seydiler/Cumhuriyet mah. 206 ada 10 parsel

DAVALI

HURİYE TAŞ

2024/183 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi, Seydiler / Cumhuriyet mah. 206 ada 61 parsel

DAVALILAR:

1- SEVGİ YAĞIZ

2- ŞERİFE KÖKEN

3- GÜLBEYAZ AKÇEŞME

4- ELİF AKÇEŞME

5- MUAMMER AKÇEŞME

2024/185 Afyonkarahisar ili,Bayat ilçesi İmrallı Köy/ mah.

148 ada 150 parsel, 148 ada 151 parsel, Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Derbent Köy/Mah.

210 ada 252 parsel

DAVALILAR:

1- SEYCAN AYKIZ

2- HAKKI OKCU

2024/187 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, İmrallı Köy/Mah.

149 ada 51 parsel, 149 ada 50 parsel

DAVALILAR:

1- MENDERES DEMİR

2- RAMAZAN DEMİR

3- HATİCE DEMİR

4- ŞEMSİ DEMİR

5- ABDİL DEMİR

6- FADİME KÖKEN

7- AHMET ŞAŞMAZ

8- RAMAZAN ŞAŞMAZ

9- RUKİYE ÇAMLI

10- RAMAZAN ÇAMLI

11- DUDU PEPE

12- SALİHA SINIK

13- FİLİZ AYDIN

14- TEKİN ÇAMLI

15- HATİCE TÜRKSOY

16- BAYRAM ŞAŞMAZ

17- GÜLLÜ FİDAN

18- MUSTAFA ŞAŞMAZ

19- ARİFE DEMİR

2024/189 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi İnpınar Köy/mah.

115 ada 25 parsel

DAVALILAR:

1- DUDU KAHYA

2- FATMA KARAKOÇ

3- GÜLAY ACAR

4- ŞERİFE ÇOLAKER

5- BİLAL KAHYA

6- MEVLÜT KAHYA

2024/191 Afyonkarahisar ili , İscehisar ilçesi, Cevizli Köy/Mah. 114 ada 31 parsel

RAMAZAN ESEN

2024/193 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, İmrallı Köy/Mah. 149 ada 41 parsel

ŞEMSETTİN EKİZ

2024/195 Afyonkarahisar İli Bayat İlçesi, İmrallı Köy/Mah.

148 ada 115parselFİKRİ ACAR 2024/197 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi, Konarı Köy/ Mah.

132 ada 23 parsel

ABDİLKADİR ALTINTAŞ

2024/199 Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Konarı Köy/ Mah.

130 ada 22 parsel

DAVALILAR:

1- MUSTAFA KÖKEN

2- TÜRKAN KÖKEN

3- HATİCE KÖKEN

4- ZÜLBİYE KÖKEN

5- ELİF KÖKEN

6- ÖMER İZZET KÖKEN

2024/201 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Konarı Köy/ Mah.

127 ada 14 parsel TURGUT ALTINTAŞ

2024/203 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Seydiler Köy/mah.

206 ada 8 parsel FATMA TOKDEMİR

2024/205 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Seydiler Köy/ Mah.

206 ada 49 parsel 1-ALİ OSMAN DEMİR 2-ŞAKİR DEMİR

2024/207 Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesi Seydiler Köy/mah.

110 ada 29 parsel

DAVALILAR:

1- EMİNE MAMAK

2- NAZİK TEZCAN

3- AYŞE DUDU ÇELİK

4- MESUT KOCATEPE

5- SATI AKKAYA

6- ARİFE ÇOLAK

2024/209 Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi İnpınar Köy/mah.

114 ada 52 parsel

DAVALILAR:

1- İBRAHİM KOYLUK

2- AYŞE KOYLUK

3- MUAMMER KOYLUK

4- SATI KAKLIKKAYA

5- DURKADIN KOYLUK

6- ALİ KOYLUK

2024/211 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Seydiler Köy/mah.105 ada 12 parsel

BAYRAM KARADOĞDU

2024/213 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Cevizli Köy/mah.114 ada 20 parsel

DAVALILAR:

1- MELEK KİLCİ

2- LOKMAN KİLCİ

3- ERTAN KİLCİ

4- DURSUN KİLCİ

2024/215 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Cevizli Köy/mah. 114 ada 28 parsel

DÖNDÜ KÖKEN

2024/217 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Seydiler köy/mah. 204 ada 58 parsel

DAVALILAR:

1- YUNUS EMRE ÇAKMAK

2- SILA GÜLESER ÇAKMAK

3- BASRİ KARAKAYA

4- SÜLEYMAN KARAKAYA

5- AHMET KARAKAYA

6- HAKKI KARAKAYA

7- HARUN KARAKAYA

8- ŞÜKRİYE ÇAKMAK

9- HAVA ÇAKMAK

10- SATI KARAKAYA

11- FATİH KARAKAYA

12- AYŞE TOKDEMİR

2024/219 Afyonkarahisar ili, İscehisar ilçesi Seydiler köy/ mah.189 ada 4 parsel

DAVALILAR:

1- SERPİL ÖZEL

2- MUSTAFA ÇAKMAK

2024/221 Afyonkarahisar ili iscehisar ilçesi Seydiler köy/mah.191 ada 20 parsel

DAVALILAR :

1- ÖZCAN ÇAKMAK

2- MERVE CÖNK

3- KEZBAN ÇİLİKİZ

4- GÜLDANE CÖNK

5- RAHİME ÇETİN

6- ÇAKMAR ÇAKMAK

7- DÖNE IŞIK

8- YUSUF ÇAKMAK

9- MERYEM ÇAKMAK

10- FİRDEVS GÜLESER ÇAKMAK

11- BAYRAM ÇAKMAK

12- AMİNE ÇAKMAK

13- BURAK ÇAKMAK

14- NACİ ÇAKMAK

15- DAVUT ÇAKMAK

16- BASRİ ÇAKMAK

17- HALİL İBRAHİM ÇAKMAK

18- ABDÜLKADİR ÇAKMAK

19- TESLİME TOKDEMİR

20- HASİBE TOKDEMİR

21- ARZU SAVSAR

22- ADEM CÖNK

23- MEHMET CÖNK

24- CAFER ÇAKMAK -ÖLÜ

25- ERCÜMENT ÇAKMAK -ÖLÜ

26- HASAN ÇAKMAK -ÖLÜ

27- BELKIS CÖNK-ÖLÜ

28- AYŞE ÇAKMAK -ÖLÜ

29- DUDU ÇAKMAK- ÖLÜ

2024/223 Afyonkarahisar ili, iscehisar ilçesi, cumhuriyet mah. 591 ada 56 parsel

DAVALILAR:



1- BELKIZ ATACAN 2- HATİCE DAVULCU 3- ALİ İHSAN KURNAZ 4- SATI GÜNER 5- İDİRİS KURNAZ 6- HÜLYA ÖZAKTAN 7- HATİCE KURNAZ 8- ZARİFE KURNAZ 9- FİLİZ ARIK 10- FADİME ÖZAKTAN 11- MEVLÜT ÖZAKTAN 12- RAMAZAN DAVULCU 13- YAKUP BARDAKCI 14- ERDOĞAN BARDAKCI 15- AYŞE DUDU TOKGÖZ 16- HASAN BARDAKCI 17- BİLAL BARDAKCI 18- OSMAN BARDAKCI 19- KEZİBAN KAYA 20- BAHATTİN BULUT 21- FATMA ERDOĞAN 22- MÜKERREM ÖZAKTAN 23- HORİYE DAVULCU 24- HÜSEYİN ÖZAKTAN 25- BÜLENT ÖZAKTAN 26- HÜSNÜ ÖZAKTAN 27-SELİM ARI 28-ARİF ARI 29-NURCAN ÖZAKTAN 30-EMİNE KAYA 31-SUNA BULUR 32-GÜLŞEN ZORLU 33- ŞERİFE ÖZ 34- MUSTAFA ÇOLAK 35- AYGÜN MAMAK 36- ESRA MAMAK 37-ŞERİF DEMİREL 38- DUDU UÇAN 39- DUDU DAVUCU 40- MEHMET ÖZAKTAN 41- HALİL ÖZAKTAN 42- HATİCE ARI 43- FATMA AMASYALI 44- PERİHAN ÖZAKTAN 45- HASAN BASRİ MAMAK 46- ARİF BULUT -ÖLÜ 47- BEKİR ÖZAKTAN-ÖLÜ 48- EMİNE MAMAK -ÖLÜ 49- KADİR DAVULCU -ÖLÜ 50- MUSTAFA ÖZAKTAN -ÖLÜ 51- NAZİKE KOCATEPE -ÖLÜ 52- SAFİYE KURNAZ -ÖLÜ 53- SELİM AKKAYA -ÖLÜ 54- SIDIKA BARDAKCI -ÖLÜ 55- SULTAN ARI -ÖLÜ 56- SULTAN ÇOLAK-ÖLÜ 57- ZEKERİYA MAMAK -ÖLÜ 58- NURGÜL BULUT -ÖLÜ 59- KEZİBAN ÖZAKTAN -ÖLÜ 60- DUDU MAMAK - ÖLÜ 61- MEHMET ÖZAKTAN-ÖLÜ 62- AYŞE DUDU ÇELİK 63- MESUT KOCATEPE 64- HATİCE KOCATEPE 65- YETER MAMAK 66- ENVER MAMAK 67- FATMA KARADOĞU 68- SELVİ AKKAYA 69- SALİH AKKAYA 70-SADIK AKKAYA 71- MEHMET AKKAYA 72- NAZLI TOKDEMİR 73- ABDÜLKADİR MAMAK 74- NAZLI AKKAYA 75- GÜLSÜM AKKAYA 76- EMİNE TOKDEMİR 77- SATI AKKAYA 78- CENNET TOKDEMİR 79- ŞERİFE ELDEM 80- FADİME ARISOY 81- SULTAN AKKAYA 82- MERYEM DAVULCU 83- CENNET ÖZAKTAN 84- NİMET ÖZAKTAN 85- MÜNİR ÖZAKTAN 86- ECİNEL ÖZAKTAN 87- YASEMİN ARAT 88- MERYEM YAPICI 89- ARİFE ÇOLAK 90-MEHMET ÇOLAK

2024/225 Afyonkarahisar ili,iscehisar ilçesi Seydiler köy/ mah.204 ada 59 parsel

DAVALILAR:

1- ABDÜLKADİR IŞIK

2- LOKMAN IŞIK

3- MUAMMER IŞIK

4- CELAL IŞIK

5- MAKBULE IŞIK

6- MUKADDES TAŞKIRAN

7- HASAN IŞIK

8- FATMA IŞIK

2024/227 Afyonkarahisar ili, iscehisar ilçesi Seydiler köy/ mah.111 ada 8 parsel

DAVALILAR:

1- HATİCE FİLİZ

2- BEYZA NUR FİLİZ

3- ŞULE ÖZBEY

4- KEMAL FİLİZ

5- HATİCİ IŞIK

6- AYŞE TEKEŞ

7- MUSTAFA FİLİZ

8- SELMAN FİLİZ

9- ESMA IŞIK -ÖLÜ

2024/229 Afyonkarahisar ili, iscehisar ilçesi Seydiler köy/mah.110 ada 41 parsel

ZELİHA TEKEŞ

2024/231 Afyonkarahisar ili , iscehisar ilçesi, Konarı Köy/ Mah. 191 ada 53 parsel

FEVZİ AKÇEŞME

2024/233 Afyonkarahisar ili, iscehisar ilçesi, Cevizli köy/Mah. 116 ada 1 parsel

1- HÜSEYİN KİLCİ

2- MEVLÜT KİLCİ

2024/235 Afyonkarahisar ili İscehisar İlçesi Cevizli köy/mah114 ada 11 parsel ORUÇ ESEN

#ilangovtr Basın no ILN02081772