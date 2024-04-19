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İLAN T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/374 Esas
Konu : Gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi 471 Parsel numaralın taşınmazın 4/24 payının maliki İSMAIL KIZI HATICE'yi bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/01/2024

GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : İSMAIL KIZI HATICE
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02019416

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