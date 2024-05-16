İLAN

T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

SAS NO : 2023/2417 Esas

DAVALI : ŞABAN YILMAZTÜRK - 58864185296

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Dahili davalı Şaban YILMAZTÜRK'ün mernis adresinin boş olması nedeniyle adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Fatma YILMAZTÜRK tarafından Manisa ili Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 1946 ada 10 parsel zemin kat No:2'de kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesine ilişkin dava açıldığı, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürelen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günü olan 12.09.2024 günü saat 10:55'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu HMK'nun 128, 129, 139 vd. maddeleri ve Tebligat Yönetmeliğinin 52.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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