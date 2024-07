İLAN

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/89 Esas

Davacı Akpet Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Selçuk Şahinler ve Celep Petrol Ürünleri Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz 2024/89 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalı;

Selçuk Şahinler- (T.C. Kimlik No: 3108****956 Trabzon ili, Maçka ilçesi,

Ormanüstü mah/köy, 40 cilt, 140 aile sıra no, 3 sıra no nüfusa kayıtlı, Ali ve Kaniye oğlu, 23/12/1955 doğumlu,

Tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 27/11/2024 - 09:45'te HMK'nın 147/2. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte özrünüz olmadan Mahkemede hazır olmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ayrıca dava dilekçesi, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02061833