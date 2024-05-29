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İLAN T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ESAS SAYISI : 2023/242 Esas

İLAN T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN ESAS SAYISI : 2023/242 Esas
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 00:00

 

İLAN
T.C.
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2023/242 Esas

DAVALI Abdullah Tarhan

Davacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile Davalılar, Abdullah Tarhan ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

DAVALI Abdullah Tarhan 'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi tensip zaptı ve bilirkişi raporları tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02039952

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#Basın No ILN02039952#İlangovtr