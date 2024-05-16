İLAN T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1433 Esas Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1982 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 42718910844
ADI SOYADI : ALEATTİN TOPRAK
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HATUN
DOĞUM TARİHİ : 27/10/1960
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Cami Kebir Mah. Müze Sk. No:6 İç Kapı No:4Sur/ DİYARBAKIR
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