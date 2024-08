İLAN

ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/513 Esas

KARAR NO : 2024/328

DAVALI : ŞERİFE ÇELİK - T.C. Kimlik No: 52567080452

Davacı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile orman vasfıyla hazine adına kayıt ve tesciline dair açılan davasının yapılan yargılamasının sonunda;

Mahkememizin 08/07/2024 tarih 2023/513 Esas ve 2024/328 Karar sayılı kararı ile;

1-Davanın kabulü ile; Isparta İli, Merkez İlçesi, Kuleönü Köyü, 16231 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile, taşınmazın orman vasfı ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline,

2-İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan, harç alınmasına yer olmadığına,

4-3402 sayılı Kanun'un 36/A maddesi uyarınca, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Davacı tarafça dosyaya yatırılmış olup da kullanılmayan gider/delil avansından kalan kısmının, karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği anlaşılmış olmakla; adresi meçhul olan Şerife Çelik'e ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02072265