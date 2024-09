HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/144 Esas

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.



İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına T. C. Ziraat Bankası Antakya Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 02.09.2024



KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:



1- Hatay İli, Antakya ilçesi, Allazi Mahallesi 159 Ada 31 parsel



Yüzölçümü: 24.918,43 m²



Malikler:

1-Bilal Aydınlı TCKNO:2..........66

2-Cahit Aydınlı TCKNO:2.........18

3-Cemil Aydınlı TCKNO:2............24 (ÖLÜ)

4-Gülcan Aydınlı TCK NO: 2...........82

5-Kenan Aydınlı TCK NO:2...........98

6-Mehmet Baba Adı Mikail-TCK NO: BİLİNMİYOR

7-Miyasi Aydınlı TCK NO: 2..........70

8-Nevzat Aydınlı TCK NO: 2............46

9-Nursel Aydınlı TCK NO: 2........46

10-Salih Aydınlı TCK NO:2...........46 -ÖLÜ

11-Yücel Aydınlı TCKNO: 2............28

