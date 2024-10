HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İHALE İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hakkari Merkez Pehlivan Mahallesinde Bulunan 150 Ada 25 Nolu Parsel İle Üzerindeki Yapı ve 150 Ada 34 Nolu Parsel ile Üzerindeki Yapı Satışı Karşılığında Hakkari Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası, Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- İhale dokümanı, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresinde görülebilir ve Hakkari Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Hakkari Şubesi nezdindeki TR980001 0002 9964 7291 3450 01 nolu hesabına 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası) yatırma karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale Dokümanı satın almayanlar ihaleye iştirak edemezler.

2- İhalenin yapılacağı Adres : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari

3- İhale tarihi: 04/11/2024 Pazartesi günü

4- İhale saati: 10.00

5- İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 2 (730 gün) Yıldır.

6- Arsalara ait bilgiler:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo1)

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(M2) CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ 1 HAKKARİ MERKEZ KARŞIYAKA 140 52

14965,60

ARSA RESMİ KURUM ALANI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI

BEDELİ: 151.513.408,77 TL



İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Tablo2)

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(M2) CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ 1 HAKKARİ MERKEZ PEHLİVAN 150 34

1046,68

KARGİR DEPO VE ARSASI

RESMİ KURUM ALANI 64.670.000,00 TL 2 HAKKARİ MERKEZ PEHLİVAN 150 25

2418,35

KARGİR BİNA VE ARSASI

RESMİ KURUM ALANI 96.070.000,00 TL TOPLAM MUHAMMEN BEDEL: 160.740.000,00 TL

7 - Arsa karşılığı inşaat ihalesinde ; Yükleniciye devri öngörülen mülkiyeti Üniversitemize ait taşınmazların bedeli olan toplam160.740.000,00 TL ile yapılacak inşaat bedeli olan 151.513.408,77 TL arasındaki 9.226.591,23 TL farkın üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak. Kurumumuz lehine oluşan fark bedelin kurumumuza nakden yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır. Toplam Muhammen bedel olan 160.740.000,00 TL altında teklif veren isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.



8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ;



İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

8-1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

8-2 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8-3 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8-4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; .

8-5 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

8-6 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8-7 Muhammen bedelin % 15’inden az olmamak üzere (24.111.000,00 TL), Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar (Nakit Teminatlar Hakkari Üniversitesi Hakkari Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Hakkari Şubesi nezdindeki TR980001 0002 9964 7291 3450 01 nolu hesaba ) teklif dosyasında sunulacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8-8 İhale dökümanı kapsamında verilen standart forma uygun teklif mektubu

8-9 Ortak girişim beyannamesi: Teklif dosyasında ihale dökümanında belirtilen standart forma uygun ortak girişim beyannamesi sunulacaktır. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(ihale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

8-10 Doküman alındı belgesi,( Hakkari Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Hakkari Şubesi nezdindeki TR980001 0002 9964 7291 3450 01 nolu100.000,00 TL yatırma karşılığı doküman Hakkari Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından satın alınacaktır.)

8-11 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8-12 Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ,ibraz edilenin aynıdır, veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8-13 İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından ,aslı idarece görülmüştür, veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

8-14 İhaleye katılacaklar zarflarını, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postayla teklif gönderenlerin teklifi ilk ve son teklif olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;



a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,



b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,



c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,



ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,



d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.



İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

10- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (B) Üst Yapı Bina İşlerinden II. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

b) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: mimarlık veya inşaat mühendisi diploması benzer işe denk sayılacaktır.

11- DİĞER HUSUSLAR

a) Taşınmazların devri bina tamamlanıp geçici kabulü yapıldıktan gerçekleştirilecektir.

b) İhale dökümanında bulunmayan sair hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki hükümler uygulanacaktır.

c) İstekli toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri teklif dosyasında sunacaktır.

İLAN OLUNUR

