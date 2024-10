HAKKARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAKKARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/400

KARAR NO : 2015/153

Davacılar Abdullah Ertuş ve ortakları vekili tarafından Nedime Cümbüş ve ortakları aleyhine mahkememizde açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :



Mahkemeler doğru tapu kaydı oluşturmakla yükümlü olduğundan ve Hakkari Tapu Müdürlüğü tarafından payların sehven yanlış belirlendiği kabul edildiğinden, öncelikle Hakkari İli Merkez İlçesi Merzan Mah. 243 Ada, 22 Parsel sayılı taşınmaza ait tapu kaydındaki payların toplam pay 9.600 pay kabul edilmekle;



Hayat ( Bedel kızı) payının 480 pay

Ali (Abdullah oğlu) payının 240 pay

Mihirnaz (Abdullah kızı) payının 240 pay

Asya payının 120 pay

Hasan (Süleyman oğlu) 360 pay

Ayşe (Behzat kızı) 480 pay

Ahmet (Amine oğlu) 640 pay

Halit (Amine oğlu) 640 pay

Asiya SEVEN 96 Pay

Hamdi SEVEN ( Casım oğlu) 72 pay

İbrahim SEVEN ( Casım oğlu) 72 pay

Meryem SEVEN ( Casım kızı) 72 pay

Süheyla SEVEN ( Casım kızı ) 72 pay

Nuri (Halil oğlu) 384 pay

Elifa (Halil kızı) 384 pay

Rahima ( Abdurrahman kızı) 147 pay

Lali LAHLİ ( Abdurrahman kızı ) 147 pay

Hurşit (Mehmet oğlu) 45 pay

Nurettin (Mehmet oğlu) 45 pay

Beyaz480 pay

Asya (Osman kızı) 720 pay

Agit 180 pay

Abdullah (Hatice oğlu) 180 pay

Fatma ( Hatice kızı )180 pay

Güli (Hatice kızı) 180 pay

Murat (Esma oğlu) 960 pay

Cengiz SEVEN (Hamdi oğlu ) 384 pay

Sabriye CÜMBÜŞ (Abdullah kızı) 960 pay

Saniye ERTUŞ (Rauf kızı) 160 pay

Fazıl ALÇİÇEK (Rauf oğlu) 480 pay olarak DÜZELTİLMESİNE,



MAHKEMEMİZCE DÜZELTİLEN TAPU KAYDI ESAS ALINARAK;



1- Davacıları Abdullah Ertuş, Hamdi Seven, Ali Seven, İbrahim Seven, Hasan Seven'in davasının KISMEN KABULÜ ile;

Hakkari ili Merkez ilçesi Merzan Mah. 243 ada 22 parsel sayılı taşınmaz 9600 pay kabul edilmekle;



A)Tapu kaydında Beyaz (480 pay), Osman kızı Asya (720 pay) ve Agit (180pay) toplam 1380 paya ilişkin tapu kaydının İPTALİ ile bu payların tapu kaydında Hatice oğlu Abdullah (180 pay) olarak geçen Hadice ve Ağit oğlu Abdullah ERTUŞ adına kendi payı ile birlikte toplam 1560 pay olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



B)Tapu kaydında Abdullah oğlu Ali (240 pay), Abdullah kızı Mihrinaz (240 pay), Bedel kızı Hayat (480 pay), Asya (120 pay), Behzat kızı Ayşe (480 pay), Amina oğlu Ahmet (640 pay), Amina oğlu Halit (640 pay), Rauf oğlu Fazıl Alçiçek (640 pay) ve Rauf kızı Saniya Ertuş (160 pay), Abdullah kızı Sabriye Cümbüş (960 pay) toplam 4440/9600 paya ilişkin tapu kaydının İPTALİ ile;



B-1) Bu paylardan 1920 payın tapu kaydında Abdullah oğlu Ali olarak geçen Ali Seven adınaTAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



B-2) Bu paylardan 1560 payın tapu kaydında Süleyman oğlu Hasan (360 pay) olarak geçen Hasan Seven adınakendi payı ile birlikte toplam 1920 pay olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



C) Tapu kaydında Esma oğlu Murat (960 pay), Halil kızı Elifa (384 pay), Casım kızı Süheyla (72 pay), Casım kızı Meryem (72 pay), Abdurrahman kızı Rahima (147 pay), Abdurrahman kızı Lali Lahli (147 pay) toplam 1782/9600 Paya ilişkin tapu kaydının İPTALİ ile;



C-1) Bu paylardan 891 payın tapu kaydında Casım oğlu İbrahim Sevenadınakendi payı 72 Pay ve Hasan Seven'den aldığı bu nedenle Hasan Seven'in pay hesabına katılmayan 480 pay ile birlikte toplam 1443 pay olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



C-2) Bu paylardan 891 payın tapu kaydında Casım oğlu Hamdi Seven mirasçıları (Cevahir Dağgöl, Ayten Aşkan, Leyla Seven, Aynur Seven, Neslihan Seven, Yakup Seven ve Cengiz Seven adına kendi miras payları oranında) adınaHamdi Seven'in kendi payı 72 Pay ve Hasan Seven'den aldığı bu nedenle Hasan Seven'in pay hesabına katılmayan 480 pay ile birlikte toplam 1443 pay olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,



2- Müdahil davacılar Hurşit Ertuş ve Abdullah Ertuş'un davasının REDDİNE,



3- Alınması gerekli 27,70 TL harçtan peşin alınan 6,75 TL harç mahsup edilerek arta kalan 20,95 TL harcın kabul ve red oranına göre 18,18 TL sinin davalılardan alınarak Hazineye İrad Kaydına,

4- Davacılar (İbrahim Seven, Ali Seven, Hasan Seven) kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,

5- Davacılar tarafından yapılan 2.441,00 TL yargılama giderinden kabul ve red oranına göre 2.099,27 TL sinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, arta kalan 341,73 TL'sinin davacıların üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmiş olup; Hasan ve Zeliha oğlu, 28/08/1969 Doğumlu, 46*******34 TC Kimlik numaralı dahili davalı Aydın Elmas'a ulaşılamadığından işbu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra kendisine tebliğ yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren mahkememize yahut mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle 2 hafta içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2024

HAKKARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/400

KARAR NO : 2015/153

Davacılar Abdullah Ertuş ve ortakları vekili tarafından davalılar Nedime Cümbüş ve ortakları aleyhine mahkememizde açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalılar Şükrü Elmas, Abdullah Elmas, Mecit Elmas, Zülfi Ertunç ve Vasfiye Bostancı tarafından aşağıda yazıldığı üzere;

1-"Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında davacılar Hakkari ili Merkez Merzan Mahallesi 243 ada 22 parsel numaralı taşınmazın iesçil işlemlerinden önce bazı hissedarların hisselerini daha önceden satın aldıklarından bahisle tavzih talebinde bulunarak dava açmışlardır. Bu husus mahkemenin takdirinde olmakla beraber murisimiz Beyaz Seven ve Asya Seven'e karşı gerek dava dilekçelerinde gerekse yargılamanın aşamalarında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Müşterek halinde söz konusu taşınmaza malik olmamızdan dolayı zorunlu olarak davaya dahil edilmemiz nedeniyle davada taraf sıfatını kazanmış bulunmaklayız. Ayrıca murislerimizin hisselerine yönelik bir talepleri de yoktur, Bunu duruşma tutanaklarında ve mahkemeye sunulan beyan dilekçelerinde açıkça dile getirmişlerdir. Murislerimizden kalan hisselerimizi de satmadığımızı daha önceden defaten mahkemeye bildirmiştik. Ancak mahkemece verilen 19/03/2015 tarih 2012/400 Esas, 2015/153 sayılı kararının hüküm kısmının 1-A bendinde murislerimizin tapu kaydındaki hisseleri iptal edilerek davacı Abdullah Ertuş adına tesciline ilişkin hüküm kurulmuştur. Buna gerekçe olarak gösterilen 11/04/1970 tarihli satış işlemlerini gösteren belgeler incelendiğinde salışın davacı Abdullah Ertuş'un murisi olan annesi Hatice Ertuş'a intikal eden hisselere yönelik olduğu, satışın kardeşlerine paya ilişkin olduğu anlaşılacaktır. Davacı Abdullah Ertuş ile ortak murisimiz Beyaz Seven'in mirasçılarına ilişkin cetvel aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.Osman SevenBeyaz Seven (Osman Eşi) Mirasçıları

Asya Seven (Kızı) Hatice Ertuş (Kızı) Mirasçıları Mirasçıları 1-Şükrü Elmas 1- Abdullah Ertuş (DAVACI) 2-Mecit Elmas 2-Güli Ertuş 3-Zülfi Ertunç 3-Fatma Ertuş 4-Abdullah Elmas 4-Agit Ertuş (Hatice'nin Eşi) 5-Vasfiye Bostancı 6-...

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı ve davacı Abdullah Ertuş'un beyanlarının incelenmesinden de yalnızca murisi olan annesi Hatice Ertuş'tan intikal eden hisseye yönelik talebinin olduğu ve bu hususu dava ettiği anlaşılacaktır. Sehven bu şekilde hüküm kurulduğunu düşünmekteyiz. Zira davacı Abdullah Ertuş'un mahkemenize sunduğu 19/03/2015 tarihli beyan dilekçesinde de bunu açıkça dile getirmiştir. Bu hususta davacı Abdullah ERTUŞ ayrıca mahkemeye sunduğu beyan dilekçesi iş bu temyiz dilekçesine ekli olarak sunulmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemenizin 19/03/2015 tarih ve 2012/400 Esas ve 2015/153 sayılı kararının hüküm fıkrasının 1-A bendinin iptali ile; murisimiz Beyaz Seven adına kayıtlı 480 paydan kızı Asya Seven'e intikal edecek olan 240 payın intikal etmesi, Diğer murisimiz Asya Seven adına kayıtlı 720 payın daha önceden olduğu gibi tapu kayıtlarına işlenmiş hali ile kendi adına kalması ve toplamda Annesinden gelen payla beraber Murisimiz Asya Seven adına 960 payın intikal ve tescil edilmesini. Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen nazara alınacak hususlar karşısında yerel mahkemeceverilen kararın bozulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" şeklinde mahkemece verilen kararın bozulması yönünde temyiz başvurusunda bulunulduğu anlaşılmakla;

Hasan ve Zeliha oğlu, 28/08/1969 Doğumlu, 46*******34 TC Kimlik numaralı dahili davalı Aydın Elmas'a ulaşılamadığından davalılar Şükrü Elmas, Abdullah Elmas, Mecit Elmas, Zülfi Ertunç ve Vasfiye Bostancı tarafından mahkememize sunulan temyiz başvuru dilekçesinin tebliğine geçmek üzere işbu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, temyiz başvuru dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz başvuru dilekçesine karşı mahkememize yahut mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle cevap verebileceği ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2024

HAKKARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/400

KARAR NO : 2015/153

Davacılar Abdullah Ertuş ve ortakları vekili tarafından davalılar Nedime Cümbüş ve ortakları aleyhine mahkememizde açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalılar Fazıl Alçiçek, Saniye Alçiçek, Derya Özkan, Şükran Macit, Nedime Cümbüş, Ayşe Özkan vekili tarafından aşağıda yazıldığı üzere;

"Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/03/2015 tarih ve 2015/153 Sayılı kararı açıkça usul ve yasa hükümlerine aykırı olup bozulması gerekmektedir.

A) Fazıl Alçiçek ve Saniye Alçiçek İle İlgili Temyiz Sebeplerimiz;



Müvekkillerim Hakkari Merkez Merzan Mahallesi 243 Ada 22 Nolu parselin müşterek malikleridir. Taşınmaz murisleri Emine (Amina) GÜLDAL' dan intikal edip gelmiştir.



Yerel Mahkeme Kararı; Yerel Mahkemenin Müvekkillerimin hissesi ile ilgili gerekçesi ve kararı; “......Pay sahiplerinden Mehmet AĞA mirasçısı Şefika çocukları Saniye ERTUŞ ve Fazıl ALÇİÇEK vekili her ne kadar Şefika' nın soyadının hiçbir zaman ERTUŞ olmadığı, bu nedenle açılan davanın reddi gerektiği yönünde beyanda bulunmuş ise de soy ismi ERTUŞ olmasa dahi tapudaki mülkiyet hakkının Mehmet AĞA mirasçısı olmasından kaynaklanması,baba ve eş adının Şefika ERTUŞ ile aynı ad olması,müdahil davacı Hurşit ERTUŞ'un duruşmadaki bu ailenin sonradan soy ismini değiştirdiği beyanı ile her ne kadar soy ismi ERTUŞ olarak beyan edilse de bunun maddi hata olarak kabulü gerektiği,tüm bu açıklamalar kapsamında Şefika ALÇİÇEK ile Şefika ERTUŞ' un farklı bir kişi olduğu iddiası hayatın olağan akışına aykırı görülmekle itibar edilmemiştir........” içerikli gerekçe ile müvekkillerimin tapudaki hisselerinin iptali ile davacılar adına,



YEREL MAHKEME HUKUKİ İZAHTAN UZAK,RESMİ BİLGİ VE BELGEYE AYKIRI,DAVADA TARAF OLAN DAVACI-MÜDAHİL BEYANLARINI RESMİ BELGEYE GÖRE ÜSTÜN TUTAN,DAVA İLE BİREBİR İLİNTİLİ DELİLLERİN DOSYAYA GİRMESİNE ENGEL BİR GEREKÇE İLE KARAR TESİSİ YOLUNA GİDİLMİŞTİR.İŞ BU TEMYİZ DİLEKÇEMİZİN VE AŞAMALARDAKİ SAVUNMALARIMIZIN ESASLI BİR ŞEKİLDE İNCELENMESİ DURUMUNDA YEREL MAHKEMENİN KARARININ MÜVEKKİLLLER İLE İLGİLİ KISMININ AÇIK/BARİZ TUTARSIZLIĞI ANLAŞILACAKTIR. ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİZ Kİ MÜVEKKİLLERİMİN MÜLKİYET HAKLARININ İŞ BU KARARLA AÇIKÇA VE HİÇBİR HUKUKİ DELİL OLMAKSIZIN İHLAL EDİLMİŞ OLUP HUKUKİ SÜRECİN DOĞRU TECELLİ ETMESİ İÇİN YASAL HER MEKANİZMA YOLUNA BAŞVURULACAKTIR.(ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM DAHİL) KARARDAKİ HUKUKA AYKIRILIĞA BU CÜMLELER İLE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİKTEN SONRA BU AYKIRILIKLARI AŞAĞIDA AÇIKÇA VE DELİLLERİ İLE ZİKREDECEĞİZ.



Yerel Mahkeme Kararının Özeti; Müvekkillerimin davaya konu tapudaki hisselerini davacı tarafa sattıklarından bahisle müvekkillerim aleyhine karar verilmiştir.



1) Davaya konu taşınmazdaki müvekkillerimin hissesi Mehmet Ağadan Emine (Amina) GÜLDAL' a ondan da Şefika ALÇİÇEK (GÜLDAL a)' e intikal edip müvekkillerim olan Saniye Alçiçek ve Fazıl Alçiçek'e intikal etmiştir. Bu durum nüfus kayıtlarından ve ilgili verasetnamelerden açıkça anlaşılıp ayrıca yargılaması devam eden (2013/173 Esaslı Yargılamanın İadesi Davası ve bu esasın devamı niteliğindeki 2014/231 Esaslı Miras Belgesinin İptali dava dosyaları) dosya kapsamlarından da anlaşılmaktadır. Bu dosyaları mahkemeyebildirmemize karşın mahkeme bu dosya muhteviyatlarını iş bu dosyaya yansıtıp bu dosyadaki delil ve iddiaları iş bu kararda tartışmamıştır. Dolayısı ile iş bu karara konu tapu kaydı ile ilgili mülkiyet durumunu belirleyebilecek bir dosyanın ve bu dosya ile bağlantılı mirasçılık dosyasının derdest olup bunların göz ardı edilerek bu şekilde karar tesisi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.



2) Davacı tarafça müvekkillerimden Fazıl Alçiçek ve Saniye Alçiçek' in murisi Şefika ALÇİÇEK'in hissesine ilişkin satışı yaptığına dair yerel mahkemeye Noter huzurunda düzenlenmiş Umumi Vekaletname adı altında 07/06/1965 tarih ve 1965/239 Yevmiye Nolu resmi belge sunulmuştur. Bu belgede Şefika ERTUŞ ismi ile geçen şahıs müvekkillerimin murisi olarak iddia edilmektedir. HALBU Kİ MÜVEKKİLLERİMİN MURİSİ ŞEFİKA ALÇİÇEK (KIZLIK SOYADI GÜLDAL) OLUP NE KIZLIK SOYADI NE DE EVLENDİKTEN SONRA SOYADI “ERTUŞ” OLMAMIŞTIR.DOLAYISI İLE SUNULAN BU BELGENİN HUKUKİ HİÇBİR DEĞERİ OLMAYP SAHTELİĞİ SÖZ KONUSUDUR. Bu belgeye dayanılarak müvekkillerime ait hissenin satıldığının kabulü hukuki anlamda bir facia olur ki kararın bu şekliyle bozulacağı konusunda kuşkumuz bulunmamaktadır.



Bu husustaki Yerel Mahkemenin gerekçesi incelendiğinde ayrı bir hukuksuzluk ortaya çıkmaktadır.Zira Yerel Mahkeme taraflardan Asli Müdahil Hurşit ERTUŞ'un son celsedeki “...muris Şefika ALÇİÇEK(GÜLDAL) soyadını değiştirmiştir, önceden soyadı ERTUŞ'tur...” şeklindeki beyanını kararın tesisinde hiçbir araştırma (Nüfus kayıtlarında veya mahkeme nezdinde) yapmadan karara dayanak gösterip müvekkillerimin hissesinin iptali yönünde karar tesisi izah edilebilir bir durum değildir.BÖYLE BİR YARGILAMA OLABİLİR Mİ? Müvekkillerimin murisi Şefika ALÇİÇEK (GÜLDAL'ın) hiçbir dönemde soyadı “ERTUŞ” olmamıştır. Mahkeme neden bu hususta 50 metre mesafede olan Nüfus idaresinden araştırma gereği duymamıştır. Ya da yıllardır devam eden bu davada müvekkillerimin davaya dahil edildikleri tarihten bu yana ısrarla bu iddiada bulunmalarına karşın mahkeme veya nüfus müdürlüğü nezdinde araştırma yapma gereği duymamaktadır. Bu durum müvekkillerim açısından ciddi şüpheler uyandırmaktadır. ÖZELLİKLE YEREL MAHKEMENİN SON CELSE OLAN 19/03/2015 TARİHLİ CELSEDEKİ ARA KARARLA “....NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILAN ARA KARARDAN DÖNÜLMESİ.........” ARA KARARININ GEREKÇESİ GEREKÇELİ KARARIN HİÇBİR YERİNDE GEÇMEMEKTEDİR. BUNUN İZAHI DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.



Yine davacı tarafça sunulan noter belgesinde Şefika ERTUŞ isimli şahsın baba-ana adının müvekkillerimin murisi Şefika GÜLDAL ın anne-baba adı ile aynı olması sattığına karine oluşturamaz. İmzanın aidiyeti hususunda bir araştırma yapılmamıştır.Bu noter belgesinin sahteliği hususunda iddia karşısında bir inceleme araştırma yapılmaması düşündürücüdür. Bu manada yerel Mahkeme Kararının hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.



3) Muris Emine (Amina) Güldal'ın da hissesini sattıfından bahisle davaya konu edilen tapuda hissesi geçen Halit GÜLDAL' ın (Emine/Amina Güldal Mirasçısı) hissesi hususunda dava söz konusudur. Davalı Halit GÜLDAL'ın davaya konu tapuda geçen hissesi Hakkari Kadastro Mahkemesinin 1999/1 Esas-2000/3 Sayılı ilamında geçen veraset ilamlarına (Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesinin 1968/10 Esas-1968/11 Karar ve 1966/26 Esas-1966/24 Karar Sayılı Verasetler) dayanılarak tescil görmüştür.



Vukuatlı nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere;



a) Amina Güldal ismi Emine olarak düzeltilmiştir. (Nüfus Kaydı Ekte)



b) Halit Güldal'ın anne adının Amina/Emine olmayıp Mehi olduğu (Nüfus Kaydı Ekte)



Bu durum karşısında Halit Güldal'ın Amina/Emine Güldal ile mirasçılık ilişkisinin kalmamış olması sebebiyle tapuda geçen hissesi müvekkillerim Fazıl ALÇİÇEK ve Saniye ALÇİÇEK'e geçmektedir. BU HUSUSTA HAKKARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2013/173 ESASLI DAVASI İLE BUNUNLA BAĞLANTILI 2014/231 ESASLI DAVALARININ SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HALDE BU HUSUSTAKİ TALEPLERİMİZİN GÖRMEZDEN GELİNMESİ SÖZ KONUSUDUR.



Bu hususta 11/09/2014 havale tarihli dilekçemizde Mahkemenizin 2013/173 Esaslı dosyasının (bunun incelenmesi durumunda 2014/231 Esaslı dosyada celpedilmesi gerekir) istenip incelenmesini istedik. Mahkeme 11/09/2014 tarihli ara kararla dosyaların celbine karar verip,13/11/2014 tarihli 11. Celsede "....dosyanın dosya arasına alındığı görüldü...." tespiti ile yetinilip dosya muhteviyatı dosya kapsamına alınmamıştır. GEREKÇELİ KARARDA DA TARTIŞILMAMIŞTIR.



Bu sebepler ile Yerel Mahkemenin müvekkillerimin haklı iddiaları, iddialarının resmi kayıt ve belgelere dayanıyor olması durumu karşısında mevcut haliyle karar tesisi önemle incelenip kararın mesnetsizliği karşısında bozma kararı tesis edileceği düşüncesindeyiz.



4) Gerekçeli kararın savunma kısmında bizim savunma ve sunduğumuz deliller zikredilmemiştir.Sanki Biz davayı kabul etmişiz gibi bir intiba yaratılmıştır. Savunma ve delillerimizin etraflıca kararda zikredilip tartışılmamış olması adeta evraklar ile doldurulmuş dosyaya gömülmeye çalışılmıştır. Yukarıda da zikrettiğimiz üzere Müvekkillerim haklarının bariz bir şekilde ihlaline sebep bu karar karşısında hukuki mücadelelerini asla bırakmayacaklardır.



5)Yargıtay bozma ilamının temel gerekçesi delillerin toplanması sağlanmalı gerekçesine dayanılmaktadır. YEREL MAHKEME YARGITAY İLAMININ AKSİNE TOPLANAN VEYA TOPLANMASI İSTENEN DELİLLERİ GÖZARDI ETMİŞTİR.



6) Gerekçeli kararda baştan beri savunduğumuz Halit GÜLDAL'ın hissesinin müvekkillerime ait olduğu,bu hususta 2013/173 Esaslı dosyada yargılamanın devam ettiği savunmalarımız galiba okunmamış olacak ki gerekçeli kararda hiçbir şekilde değinilip tartışılmamıştır.



7) Müvekkillerim Fazıl ALÇİÇEK ve Saniye ALÇİÇEK'in hisse oranları da yanlış gösterilmiştir. Müvekkillerimin hisse oranı daha fazla orana tekabül etmektedir.



8) Tapu Müdürlüğünün tescil-kayıtlarda yanlışlıkları kabul etmiş olması müvekkillerimin haklarını ortadan kaldıran bir durum değildir. Mahkeme bu anlama gelebilecek gerekçeler oluşturmuştur.



9) Davanın açıklattırılması yönünde davacılar vekilinin vermiş olduğu dilekçenin hukuki anlam izafe eden maddi bir delilin bulunmadığı bu sebepler ile ortaya çıkmaktadır.



10) Kararın bir başka eksikliği müvekkilim Saniye ALÇİÇEK'in gerekçeli kararda isminin yazılmamış olmasına rağmen hakkında hüküm kurulmasıdır. Bu açık bir usulü hata olup bozmayı gerektirir.

11) Müvekkillerim bu taşınmazın hisseleri ile ilgili yıllardır Emlak vergilerini ödemektedirler.



B) Derya Özkan, Şükran Macit, Nedime Cümbüş, Ayşe ÖZKAN ile ilgili temyiz Sebeplerimiz;



Diğer davalı müvekkillerimin de (Derya Özkan, Şükran Macit, Nedime Cümbüş, Ayşe ÖZKAN) hisselerine düşen taşınmazlarının satımı söz konusu değildir. Bu hususta davacı tarafın sunmuş olduğu belgelerin hukuki değeri olmayıp bu belgelerin müvekkiller ile alakası bulunmamaktadır.



Bu müvekkillerimin murisi Sabriye CÜMBÜŞ'ün hissesi tartışılıp iptaline gerekçelerin ne olduğu ortaya konmadığı gibi davacı tarafın da bu yönde iddiayı doğrulayacak bir delili dosyaya girmediğinden kararın delil oluşturulmadan davanın kabulü mahiyetli olduğu ortaya çıkmaktadır.



Karar o kadar üstünkörü tesis edilmiş ki müvekkilim Ayşe ÖZKAN gerekçeli kararda vekili olduğum halde gösterilmemiş bulunmaktayız.



Bu kadar bariz çelişkiler karşısında iş bu kararın bozulması gerektiği açıktır. Açıkça mülkiyet hakkının ihlali söz konusudur.



Bu sebepler ile kararı temyiz etme zarureti doğmuştur.



İSTEM ve SONUÇ : Yukarıda belirtilen sebepler ile re'sen nazara alınacak hususlar doğrultusunda Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/03/2015 tarih ve 2015/153 Sayılı kararının BOZULMASINA karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur" şeklinde mahkemece verilen kararın bozulması yönünde temyiz başvurusunda bulunulduğu anlaşılmakla;



Hasan ve Zeliha oğlu, 28/08/1969 Doğumlu, 46*******34 TC Kimlik numaralı dahili davalı Aydın Elmas'a ulaşılamadığından davalılar Fazıl Alçiçek, Saniye Alçiçek, Derya Özkan, Şükran Macit, Nedime Cümbüş, Ayşe Özkan vekili tarafından mahkememize sunulan temyiz başvuru dilekçesinin tebliğine geçmek üzere işbu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, temyiz başvuru dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz başvuru dilekçesine karşı mahkememize yahut mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle cevap verebileceği ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2024

