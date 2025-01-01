GEYVE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEYVE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/292

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davalarının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararları uyarınca; Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün 13/06/2019 tarih 17-246 sayılı kararı ile Sakarya İli, Geyve İlçesi, Alıplar, Sütalan, Sabırlar, Hırka, Poydular, Çay, Umurbey ve Sarıgazi mahalleleri ile Sakarya İli, Taraklı İlçesi, İçdedeler ve Dışdedeler Mahallelerinde 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı işi nedeniyle Kamu Yararı Kararı alındığı, güzergahta bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak kamulaştırması gerektiği,

Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, mahkememizin 2024/292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 Esas sayılı dosyaları ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyaların duruşma gününün 29/01/2025tarihine bırakıldığı;

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda Husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 29/01/2025 günü saat 12:00'den itibaren Geyve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 24/12/2024

Katip 184899

e-imzalıdır Hakim 234075

e-imzalıdır

Sıra Esas Davalılar/Malikler Kamulaştırma talep edilen taşınmaz Alan 1 2024/292 GÖNÜL YAMALI

HURİYE SUCU

MESUT SUCU

ÜMİT SUCU Taraklı ilçesi İçdedeler mahallesi 101 ada 77 parsel 4.173,73 m² taşınmazın, 1.680,11 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 2 2024/293 ARİFE YILDIZ

FAİK GÜRSOY

HANİFE BALCIOĞLU

İRFAN DURMAZ

SEFANİYE TURAN

SEVİM DURMAZ Taraklı ilçesi Dışdedeler mahallesi 101 ada 85 parsel 6.568,65 m² taşınmazın, 2.178,34 m² lik kısmının irtifak kamulaştırması 3 2024/294 FATMA GÜNDÜZ

HALİL İBRAHİM DEMİRAL

ZEYNEP AKKOCA Taraklı ilçesi, Dışdedeler mahallesi 101 ada 149 parsel 6.841,14 m² taşınmazın, 436,82 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 4 2024/295 AYŞE KISA

BARIŞ KISA

EMİNE KISA

FATMA KISA

YETER ABANOĞLU Geyve ilçesi Çay mahallesi 103 ada 23 parsel 11.131,53 m² taşınmazın, 714,87 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 5 2024/296 HATİCE YILDIZ Geyve ilçesi Poydular mahallesi 103 ada 45 parsel ile 103 ada 156 parsel 103 ada 45 parsel 3.471,48 m² taşınmazın, 1.196,39 m² lik kısmının irtifak, 103 ada 156 parsel 2.660,38 m² taşınmazın,539,24 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 6 2024/297 CELAL ÖLMEZ Geyve ilçesi Sütalan mahallesi 130 ada 6 parsel 3.813,40 m² taşınmazın, 2.219,17 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 7 2024/299 BAHRİYE NURTEKİN

DAVUT BOZDAĞ

FATMA AKÇA

FERUZAN AYVAZ

HAVVA GÖKÇE

HAYRİYE ÖZSOY Geyve ilçesi Hırka mahallesi 139 ada 163 parsel 1.740,00 m² taşınmazın, 1.740,00 m² (tamamının) irtifak kamulaştırılması 8 2024/300 ERHAN SUCU

FİGEN SUCU

NAZİFE SUCU Geyve ilçesi Sabırlar mahallesi 145 ada 7 parsel 778,06 m² taşınmazın, 373,84 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 9 2024/301 ARİFE TETİK

HASAN KARAKAŞ

HATİCE KARAKAŞ

HÜSEYİN KARAKAŞ

MELİHA DOĞRU

NEJLA YILDIRIM

YÜKSEL ÇAKIR Geyve ilçesi Sabırlar mahallesi 146 ada 56 parsel 2.895,27 m² taşınmazın, 1.412,30 m² lik kısmının kamulaştırılması 10 2024/302 MİHRİBAN IŞKIN Taraklı ilçesi, İçdedeler mahallesi 151 ada 4 parsel 4.413,16 m² taşınmazın, 1.573,88 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 11 2024/303 FATİH KOLCU Geyve ilçesi Sütalan mahallesi 160 ada 4 parsel 3.117,92 m² taşınmazın, 1,388,01 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 12 2024/305 AYŞE UYSAL

MUAMMER UYSAL

NURSEL UYSAL Geyve ilçesi Alıplar mahallesi 195 ada 1 parsel 3.612,58 m² taşınmazın, 3.612,58 m² lik (tamamının) irtifak kamulaştırılması 13 2024/306 ALİ KOÇ Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 18 parsel 2.440,78 m² taşınmazın, 142,36m² lik kısmının mülkiyet, 652,99 m²lik kısmının irtifak kamulaştırılması 14 2024/307 HAZEL SARAÇ Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 28 parsel 2.308,59 m² taşınmazın, 509,72 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 15 2024/308 SERKAN ATEŞ Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 155 parsel 3.452,21 m² taşınmazın, 1.498,81 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 16 2024/309 ATİLLA KURT Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 30 parsel 12.647,98 m² taşınmazın, 1.917,27 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 17 2024/310 MUSTAFA KALENDER Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 187 parsel 5.873,36 m² taşınmazın, 1.632,79 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 18 2024/311 EZGİ ERSOY Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844ada 208 parsel 1.342,07 m² taşınmazın, 245,23 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 19 2024/312 ERGÜN PEŞLİ Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 40 parsel 2.875,07 m² taşınmazın, 1.202,40 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 20 2024/313 HASAN UÇAK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 190 parsel 5.292,20 m² taşınmazın, 1.864,45 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 21 2024/314 LEVENT CANTÜRK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 41 parsel 2.930,46 m² taşınmazın, 979,11 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 22 2024/315 HATİCE SÖĞÜT Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 93 parsel 2.145,05 m² taşınmazın, 749,26 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 23 2024/316 ADNAN CANTÜRK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 60 parsel 3.350,91 m² taşınmazın, 431,63 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 24 2024/317 YUSUF ÇETİNKAYA Geyve ilçesi Sarıgazi mahallesi 1133 ada 65 parsel 5.943,74 m² taşınmazın, 1.962,79 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 25 2024/318 TUNCAY KARTAL Geyveilçesi Sarıgazi mahallesi 1134 ada 3 parsel 1.239,53 m² taşınmazın, 907,00 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 26 2024/319 ERDEM ÖRENCİK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 61 parsel 5.185,79 m² taşınmazın, 1.115,61 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 27 2024/320 İSMAİL KURŞUN

OSMAN KURŞUN Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 1133 ada 68 parsel 11.817,11 m²'lik taşınmazın, 4.781,97 m²'lik kısmının irtifak kamulaştırılması 28 2024/321 İSMAİL ÇINAR Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 65 parsel 5.010,90 m² taşınmazın, 798,24 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 29 2024/322 İZZET AÇIK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 99 parsel 4.220,45 m² taşınmazın, 1.155,10 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 30 2024/323 MUSTAFA ARIKAN Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 854 ada 2 parsel 3.184,90 m² taşınmazın, 272,86 m² lik kısmının kamulaştırılması 31 2024/324 YUSUF ŞAHİN KUMAK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 859 ada 20 parsel 2.169,83 m² taşınmazın, 1.453,54 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 32 2024/325 İSHAK ÖZDEMİR Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 859 ada 17 parsel ile 859 ada 18 parsel 2339,85 m² taşınmazın, 54,60 m² lik kısmı ile 1149,42 m² taşınmazın, 267,87 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 33 2024/326 EDA TEKİN Geyve ilçesi Umurbey mahallesi844 ada 153 parsel 1910,02 m² taşınmazın, 874,68 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 34 2024/327 İSMAİL KURT Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 186 parsel 1896,16 m² taşınmazın, 144,00m² lik kısmının mülkiyet, 281,51 m²lik kısmının irtifak kamulaştırılması 35 2024/328 NERMİN YALÇIN Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 122 parsel ile 844 ada 125 parsel 1364,29 m² taşınmazın, 165,52 m² lik kısmı ile 463,00 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 36 2024/329 MURAT ÇALIŞKAN Geyveilçesi Sarıgazi mahallesi 1134 ada 1 parsel 4709,72 m² taşınmazın, 2106,38 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması 37 2024/330 ESMA ARSLAN

NAİLE KAVAK

NURŞEN TEKİN

ŞAZİYE ARSLAN Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 868 ada 73 parsel, 868 ada 75 parsel ile 868 ada 78 parsel 1639,63 m² taşınmazın, 1422,78 m² lik kısmı, 1708,50 m² taşınmazın, 937,03 m² lik kısmı ve3274,39 m² taşınmazın, 1491,64 m²'lik kısmının irtifak kamulaştırılması 38 2024/331 HÜSNÜ GEVREK Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 211 parsel 9.844,05 m² taşınmazın, 1.311,87 m² lik kısmının kamulaştırılması

#ilangovtr Basın no ILN02150177