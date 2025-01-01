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GEYVE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GEYVE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 00:00

T.C. GEYVE
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/292

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davalarının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararları uyarınca; Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün 13/06/2019 tarih 17-246 sayılı kararı ile Sakarya İli, Geyve İlçesi, Alıplar, Sütalan, Sabırlar, Hırka, Poydular, Çay, Umurbey ve Sarıgazi mahalleleri ile Sakarya İli, Taraklı İlçesi, İçdedeler ve Dışdedeler Mahallelerinde 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı işi nedeniyle Kamu Yararı Kararı alındığı, güzergahta bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak kamulaştırması gerektiği,
Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, mahkememizin 2024/292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 Esas sayılı dosyaları ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyaların duruşma gününün 29/01/2025tarihine bırakıldığı;
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda Husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 29/01/2025 günü saat 12:00'den itibaren Geyve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 24/12/2024

Katip 184899
e-imzalıdır		  Hakim 234075
e-imzalıdır

 

SıraEsasDavalılar/MaliklerKamulaştırma talep edilen taşınmazAlan
12024/292GÖNÜL YAMALI
HURİYE SUCU
MESUT SUCU
ÜMİT SUCU		Taraklı ilçesi İçdedeler mahallesi 101 ada 77 parsel4.173,73 m² taşınmazın, 1.680,11 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
22024/293ARİFE YILDIZ
FAİK GÜRSOY
HANİFE BALCIOĞLU
İRFAN DURMAZ
SEFANİYE TURAN
SEVİM DURMAZ		Taraklı ilçesi Dışdedeler mahallesi 101 ada 85 parsel6.568,65 m² taşınmazın, 2.178,34 m² lik kısmının irtifak kamulaştırması
32024/294FATMA GÜNDÜZ
HALİL İBRAHİM DEMİRAL
ZEYNEP AKKOCA		Taraklı ilçesi, Dışdedeler mahallesi 101 ada 149 parsel6.841,14 m² taşınmazın, 436,82 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
42024/295AYŞE KISA
BARIŞ KISA
EMİNE KISA
FATMA KISA
YETER ABANOĞLU		Geyve ilçesi Çay mahallesi 103 ada 23 parsel11.131,53 m² taşınmazın, 714,87 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
52024/296HATİCE YILDIZGeyve ilçesi Poydular mahallesi 103 ada 45 parsel ile 103 ada 156 parsel103 ada 45 parsel 3.471,48 m² taşınmazın, 1.196,39 m² lik kısmının irtifak, 103 ada 156 parsel 2.660,38 m² taşınmazın,539,24 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
62024/297CELAL ÖLMEZGeyve ilçesi Sütalan mahallesi 130 ada 6 parsel3.813,40 m² taşınmazın, 2.219,17 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
72024/299BAHRİYE NURTEKİN
DAVUT BOZDAĞ
FATMA AKÇA
FERUZAN AYVAZ
HAVVA GÖKÇE
HAYRİYE ÖZSOY		Geyve ilçesi Hırka mahallesi 139 ada 163 parsel1.740,00 m² taşınmazın, 1.740,00 m² (tamamının) irtifak kamulaştırılması
82024/300ERHAN SUCU
FİGEN SUCU
NAZİFE SUCU		Geyve ilçesi Sabırlar mahallesi 145 ada 7 parsel778,06 m² taşınmazın, 373,84 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
92024/301ARİFE TETİK
HASAN KARAKAŞ
HATİCE KARAKAŞ
HÜSEYİN KARAKAŞ
MELİHA DOĞRU
NEJLA YILDIRIM
YÜKSEL ÇAKIR		Geyve ilçesi Sabırlar mahallesi 146 ada 56 parsel2.895,27 m² taşınmazın, 1.412,30 m² lik kısmının kamulaştırılması
102024/302MİHRİBAN IŞKINTaraklı ilçesi, İçdedeler mahallesi 151 ada 4 parsel4.413,16 m² taşınmazın, 1.573,88 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
112024/303FATİH KOLCUGeyve ilçesi Sütalan mahallesi 160 ada 4 parsel3.117,92 m² taşınmazın, 1,388,01 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
122024/305AYŞE UYSAL
MUAMMER UYSAL
NURSEL UYSAL		Geyve ilçesi Alıplar mahallesi 195 ada 1 parsel3.612,58 m² taşınmazın, 3.612,58 m² lik (tamamının) irtifak kamulaştırılması
132024/306ALİ KOÇGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 18 parsel2.440,78 m² taşınmazın, 142,36m² lik kısmının mülkiyet, 652,99 m²lik kısmının irtifak kamulaştırılması
142024/307HAZEL SARAÇGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 28 parsel2.308,59 m² taşınmazın, 509,72 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
152024/308SERKAN ATEŞGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 155 parsel3.452,21 m² taşınmazın, 1.498,81 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
162024/309ATİLLA KURTGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 30 parsel12.647,98 m² taşınmazın, 1.917,27 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
172024/310MUSTAFA KALENDERGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 187 parsel5.873,36 m² taşınmazın, 1.632,79 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
182024/311EZGİ ERSOYGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844ada 208 parsel1.342,07 m² taşınmazın, 245,23 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
192024/312ERGÜN PEŞLİGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 40 parsel2.875,07 m² taşınmazın, 1.202,40 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
202024/313HASAN UÇAKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 190 parsel5.292,20 m² taşınmazın, 1.864,45 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
212024/314LEVENT CANTÜRKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 41 parsel2.930,46 m² taşınmazın, 979,11 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
222024/315HATİCE SÖĞÜTGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 93 parsel2.145,05 m² taşınmazın, 749,26 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
232024/316ADNAN CANTÜRKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 60 parsel3.350,91 m² taşınmazın, 431,63 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
242024/317YUSUF ÇETİNKAYAGeyve ilçesi Sarıgazi mahallesi 1133 ada 65 parsel5.943,74 m² taşınmazın, 1.962,79 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
252024/318TUNCAY KARTALGeyveilçesi Sarıgazi mahallesi 1134 ada 3 parsel1.239,53 m² taşınmazın, 907,00 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
262024/319ERDEM ÖRENCİKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 61 parsel5.185,79 m² taşınmazın, 1.115,61 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
272024/320İSMAİL KURŞUN
OSMAN KURŞUN		Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 1133 ada 68 parsel11.817,11 m²'lik taşınmazın, 4.781,97 m²'lik kısmının irtifak kamulaştırılması
282024/321İSMAİL ÇINARGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 65 parsel5.010,90 m² taşınmazın, 798,24 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
292024/322İZZET AÇIKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 99 parsel4.220,45 m² taşınmazın, 1.155,10 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
302024/323MUSTAFA ARIKANGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 854 ada 2 parsel3.184,90 m² taşınmazın, 272,86 m² lik kısmının kamulaştırılması
312024/324YUSUF ŞAHİN KUMAKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 859 ada 20 parsel2.169,83 m² taşınmazın, 1.453,54 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
322024/325İSHAK ÖZDEMİRGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 859 ada 17 parsel ile 859 ada 18 parsel2339,85 m² taşınmazın, 54,60 m² lik kısmı ile 1149,42 m² taşınmazın, 267,87 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
332024/326EDA TEKİNGeyve ilçesi Umurbey mahallesi844 ada 153 parsel1910,02 m² taşınmazın, 874,68 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
342024/327İSMAİL KURTGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 186 parsel1896,16 m² taşınmazın, 144,00m² lik kısmının mülkiyet, 281,51 m²lik kısmının irtifak kamulaştırılması
352024/328NERMİN YALÇINGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 122 parsel ile 844 ada 125 parsel1364,29 m² taşınmazın, 165,52 m² lik kısmı ile 463,00 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
362024/329MURAT ÇALIŞKANGeyveilçesi Sarıgazi mahallesi 1134 ada 1 parsel4709,72 m² taşınmazın, 2106,38 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması
372024/330ESMA ARSLAN
NAİLE KAVAK
NURŞEN TEKİN
ŞAZİYE ARSLAN		Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 868 ada 73 parsel, 868 ada 75 parsel ile 868 ada 78 parsel1639,63 m² taşınmazın, 1422,78 m² lik kısmı, 1708,50 m² taşınmazın, 937,03 m² lik kısmı ve3274,39 m² taşınmazın, 1491,64 m²'lik kısmının irtifak kamulaştırılması
382024/331HÜSNÜ GEVREKGeyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 211 parsel9.844,05 m² taşınmazın, 1.311,87 m² lik kısmının kamulaştırılması

#ilangovtr Basın no ILN02150177