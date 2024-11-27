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GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 00:00

T.C. GAZİOSMANPAŞA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/79 Esas
KARAR NO : 2024/21

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince cezalandırılan Halil ve Sayime oğlu, 21/11/1978 Bakırköy doğumlu, İstanbul, Eyüp Sultan, Işıklar mah/köy, Cilt no: 31, Aile sıra no: 27, Sıra no: 32 nüfusuna kayıtlı ERKAN BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 26.11.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02130007