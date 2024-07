GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/230 Esas

KARAR NO : 2024/93



Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından ZEKİ ÜLKÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda ZEKİ ÜLKÜ 'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;



HÜKÜM: Ayrıntısı ve yasal gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;



1-Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile;



A- İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Sazlıbosna Mahallesi 481 parsel sayılı taşınmazın davalılar murisi Hasan İlkbaş ve Recep İlkbaş adına kayıtlı tapu kaydının iptali ve davalı Adnan Yaşar Özkan adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile DSİ Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE,



B-İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Sazlıbosna Mahallesi 481 parsel sayılı taşınmazın davalılar murisi Kadriye Berber adına kayıtlı hissenin mirasçısı davalı Zeki Ülkü dışındaki davalılara isabet eden toplam 3/32 lik kısımdaki tapu kaydının iptali ile DSİ Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE,



C- Davalı Zeki Ülkü yönünden davanın REDDİNE,



Davacı idare harçtan muaf olduğundan bu hususta bir karar verilmesine yer olmadığına,



Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına,



Davacı, kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 17.900,00 TL vekalet ücretinin, davalılardan Zeki Ülkü dışındaki davalılardan alınarak, davacıya verilmesine,



Davacı tarafça yatırılan gider avansından, yapılan yargılama giderlerinin mahsubu ile, bakiye kalması halinde, karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,



Mahkememizce verilen bu karara karşı kararın usulen taraflardan her birine tebliğ tarihinden itibaren HMK 345.maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna başvurulabileceğine,



Dair davacı Vekili Av. Yasemin Uymaz (e duruşma yolu ile) huzurunda, diğer tarafların yokluklarında verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından 14/05/2024 tarihinde istinaf edilmekle, davalı ZEKİ ÜLKÜ'ye tebligat yapılamadığından ve tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden Mahkememiz gerekçeli kararı ile istinaf başvuru dilekçesi İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02067589