GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GAZİANTEPİCRA DAİRESİ

2018/1 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 3109 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi 3109 Ada, 8 Parsel de kayıtlı bulunan cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen parselin tamamı 4725,67 m2 ola, kat irtifakına göre borçlunun parsel içerisinde C Blok 77/2400 Arsa paylı 1. normal kattaki 4 nolu bağımsız bölüm içerisinde bulunan taşınmazın müflis adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Müflise ait bu taşınmazın taşınmazın imarda olup, imar palınında ayrık nizam konut yapı adasına gelmekte olduğu belirlenmiştir. Parsel üzerinde çok bloklu çok katlı yapı olduğu, müflisin bu yapılar içerisinde kat irtifakınada belirtildiği gibi C Blokta 1. Normal kattaki 4 nolu mesken olarak bağımsız bölüme girildiğinde buranın mesken olarak düzenlenmiş olduğu kendi içinde 5 oda, misafir salonu ve müştemilatlarının olduğu görülmüştür. Konu edilen BB mesken Batı-Doğu- Kuzey cephelidir. Mesken olarak düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunlu boyalıdır. ıslak zemin tabanları kaplıdır. Oda tabanları ve misafir salonu tabanı ise parke ile kaplıdır. İç doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır. Dış doğramalar ise PVC den imal edilmiştir. Mutfak lavabo wc. banyo duvarları fayansla kaplıdır. Bu meskenin inşaat alanı ise 300 m2 dir. Kullanım alanı ise 200 m2 olarak tespit edilmiştir. Konu edilen bu taşınmaz 06/02/2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremde az hasar aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden tespit edilmiştir. Konu edilen bu taşınmaz kaloriferle ısınmaktadır. Bina sansörlüdür, bu taşınmaz şehrin batısında bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun olarak yapılaştığı görülmüştür. Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı görülmüştür. Adres olarak Atatürk Mahallesi 01050 Nolu sokak no: 1 Hayırlıgül Sitesi C BlokKat: 1 Daire 4 nolu mesken olarak tespit edilmiştir. Yukarıda özellikleri belirtilen müflise ait bu taşınmazın gnünü piyasa alım satım rayiçleri ayrıca Çevre ve şehircilik Bakanlığı resmi inşaat birim fiyatları da göz önüne alındığında değeri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Arsa Değeri : 150 m2x30.000,00 TL/m2 : 4.560.000,00 TL

İnşaat Değeri : 300 m2x 14.000,00 TL/m2 : 4.200.000,00 TL

Toplam : 8.760.000,00 TL

Adresi : Atatürk Mahallesi 01050 Nolu Sokak No: 1 Hayırlıgül Sitesi C BlokKat: 1 Daire 4 Şehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 300 m2

İmar Durumu : İmarlı

Kıymeti : 8.760.000,00 TL

KDV Oranı : MUAF

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:10

18/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

