GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



GAZİANTEP 5. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/128

KARAR NO : 2024/540

Davacı Muhammed Samer SAHLABJI aleyhine mahkememizde açılan Velayet davasının yapılan açık yargılaması esnasında adresinizin meçhul olması sebebiyle, dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme duruşma zaptı ve duruşma gün ve saatini bildirir davetiyeler ilan yoluyla tebliğ edilmiş olup mahkememizce yapılan yargılama sonucunda hakkınızda verilen karar aşağıda belirtilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile velayeti davalı annede olan Konya İli, karatay İlçesi, Çatalhüyük mahallesi, Cilt no 120 hane no 66 BSN' 5'denüfusa kayıtlı Muhammed Samer ve Ranya dan olma 19/08/2008 Halep doğumlu45749056796 T.C kimlik numaralı müşterek çocuk Ahmad SAHLABJI'nin velayetinin davalı annedenalınarakKonya İli, karatay İlçesi, Çatalhüyük mahallesi, Cilt no 120 hane no 66 BSN'1 de nüfusa kayıtlı Munevar ve Nadim den olma 30/01/1972 halep doğumlu 45761056330 T.C kimlik numaralı davacı baba Muhammed Samer SAHLABJI'ye verilmesine,



2-Küçük, taraflaraynı ilde oturursa her ayın 1. ve 3. Hafta sonu cumartesi günü saat 10:00 dan pazargün saat 17:00 a taraflar farklı illerde otururlarsa her ayın ilk haftası cumartesi günü saat 10:00 dan pazargünü saat 18:00 a kadar müşterek çocuk ile anne arasında şahsi münasebet kurulmasına, Dini ve milli bayramların ilk günü saat 10:00'dan 2.günü öğlen saat 12:00' a kadar, çocuğun okula başlayıp devam etmesi halinde Temmuz ayının birinci günü saat 10.00 dan31. günü saat 18.00'a kadar anneile şahsi münasebet tesisine,öğrenimi süresince sömestir tatilinin birinci Pazar günü saat 17.00 dan izleyen Pazar günü saat 13.00'a kadar anneile kişisel ilişki kurulmasına,



3-427,60 TL harç alınması gerekli olup peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile eksik 247,70 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDININ YAPILMASINA,



4-Davacı tarafça yatırılan 359,80 TL harç ve 30.086‬,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 30.445,8‬0 TL masrafın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,



5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte olan AAÜT uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücretinin davlıdan alınarak davacıya ödenmesine,



6-Kararın kesinleşmesi sonrası davacı tarafça yatırılan gider avansından kalan kısmın davacı tarafa iadesine,



7-Kararın kesinleşmesi karardan iki suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,



Dair,davacı, davacı vekilive davalının yüzlerine karşı verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize veyamahkememize ulaştırılmak üzerebaşka yer mahkemesine verilecek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile İSTİNAF edilebileceğine ilişkin karar açıkça okunup usulen anlatıldığına dair verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02077983