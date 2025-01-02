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ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 00:00

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : VAN-ERCİŞ
MEVKİİ : BUCAKÖNÜ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 101
PARSEL NO : 18
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.137,49
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EBUBEKİR BEDİR, 2- MAKBULE BEDİR, 3- TALİA YILDIZ-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/175 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/06/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02150595