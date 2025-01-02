ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : VAN-ERCİŞ

MEVKİİ : BUCAKÖNÜ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 101

PARSEL NO : 18

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.137,49

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EBUBEKİR BEDİR, 2- MAKBULE BEDİR, 3- TALİA YILDIZ-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/175 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/06/2024

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