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DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 00:00

 

İ L A N

DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI : 2024/8 Tereke

DENİZLİ ili, Pamukkale ilçesi, İncilipınar mah/köy, 121 Cilt, 288 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, Ahmet Ali ve Ayşe Kezban kızı, 15/12/1950 doğumlu, 42706018750 TC Kimlik numaralı, 25/05/2010 tarihinde vefat eden müteveffa EMİNE TOZAN'dan alacaklı olan ve murise borcu olanların, TMK'nun 621. maddesine göre en geç ikinci ilan tarihinden 1 ay sonrasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, alacağa ilişkin belgelerini sunmaları, alacaklıların süresi içinde başvurmaması halinde ve belge sunmaması halinde alacak haklarının sona ereceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02046283

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#Basın No ILN02046283#İlangovtr