ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar,

S.N. Mah./Köyü Pafta Ada Parsel Toplam (m2) İmar Durumu Muh.Bed.

(TL) Geç.Tem.

(TL) 1. ULUKAVAK G33C19C3A 4905 18 736,54 A-5 Konut Alanı (Taks:0.35, Kaks:1.75) 6.630.000,00.- 198.900,00.- 2. AYARIK G33C20A2B 2854 1 1983,40 E:0,40 Yençok: 2 Kat

Konut Alanı 6.945.000,00.- 208.350,00.-

TL bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.



İhale Tarihi ve Yeri: 03.09.2024 Salı günü saat: 14.30’ de Belediye Binası B Blok 5. Kat, Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.



İsteklilerde Aranan Belgeler:

A- Kimlik Fotokopisi

B- Kanuni ikametgah belgesi,

C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,



D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,



E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge.



F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.



G- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)



H- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.



I- Geçici teminatlarını vermeleri,



İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)



J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.



K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir

İ)- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02078553