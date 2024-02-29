BORNOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN



İLANEN DUYURULUR

(Muhdesatın Sicilinden Terkini)



İzmir İli Bornova Ilçesi GÜRPINAR Mahallesi 13169 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "BAĞ VE ZEYTİN AĞAÇLARI ABDULLAH SELEK’E AİTTİR." muhdesat belirtmesi bulunmakta olup BORNOVA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'nün 15/02/2024 tarih 13261290 sayılı yazısı ve İZMİR 3504/856 NOLU LİSANSLI HARİTA-KADASTRO MÜHENDISLIK BÜROSU'NUN 13/02/2024 tarih 3504/856-170.03.01-39 sayılı yazısı gereğince söz konu muhdesatın fiili olarak zemin üzerinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz malikinin talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep istenildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01993219

