BODRUM 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/680

KARAR NO : 2023/266



Mahkememizde açılan Çocuk Mallarının Korunması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Veli Belçika Ülkesi Uyruklu Stijn Piet Nic Nijs' in adresinin mechul olması nedeniyle Mahkememizin 29/12/2023 tarihli gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM :



Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;



1-TMK’nın 361, 362, 363. maddeleri ve Velayet, Vesayet Tüzüğü’nün 4. madde ve devamı maddelerinde açıklanan şeklinde mallarının korunması istenen çocuğun annesiBAŞAK UZMAN NIJS'ın 17/11/2023 tarihinde vefat ettiği ve babası Belçika Krallığı Uyruklu STIJN PIET NIC NIJS'in sağ ve hayatta olduğu, böylelikle malların korunması istenen çocuğun babasına TMK’nın 361, 362, 363. maddeleri ve Velayet Vesayet Tüzüğünün 4 ve devam maddelerinde açıklanan şekilde küçüğün mal varlığına ilişkin dökümü gösteren dilekçeyi mahkememize ibraz etmek üzere 1 ay süre verilmesine,



2-Veli STIJN PIET NIC NIJS'in çocuğun mal varlığında ve yapılan yatırımlarda gerçekleşecek değişiklikleri mahkememize bildirmesine, TMK’nın 362.maddesi gereğince velayet hakkı veya yönetim hakkı sona erdiğinde velayeti altındaki çocuğun mallarının hesabı ile birlikte ergin çocuklara, vasiye veya kayyuma devretmesine,



3-Çocuğun babası STIJN PIET NIC NIJS'in mallarının korunmasına yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK’nın 360 ve 361.maddelerinde yazılı önlemlerin hakimliğimizce alınacağının, bu cümleden olarak veliden malların tevdi edilmesinin ya da güvence gösterilmesinin istenebileceği gibi, çocuk mallarının yönetiminin bir kayyuma devredilebileceğinin hatırlatılmasına, (tebliğle hatırlatılmış sayılmasına)



4-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,



5-Kararın bir örneğinin veliye tebliğine,



6-Davanın niteliği nazara alınarak yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,



Dair tarafların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Aile Mahkemesi'ne verilecek bir dilekçe ile İzmir İstinaf Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesi tensiben karar verildi.



Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/05/2024

