BÄ°LGÄ°SAYAR VE KABLOLAMA MALZEMELERÄ° SATIN ALINACAKTIR

PENDÄ°K BELEDÄ°YESÄ° BAÅžKANLIÄžI

YETKÄ°NLÄ°K GELÄ°ÅžTÄ°RME VE Ä°STÄ°HDAM MERKEZÄ° - YETGÄ°M, BÄ°LGÄ°SAYAR VE KABLOLAMA MALZEMELERÄ° ALIMIÂ mal alÄ±mÄ± 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununun 19 uncu maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k ihale usulÃ¼ ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP Ã¼zerinden alÄ±nacaktÄ±r. Â Ä°haleye iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler aÅŸaÄŸÄ±da yer almaktadÄ±r:

Ä°KNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â 2024/251387

1-Ä°darenin

a)Â AdÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â ÂPENDÄ°K BELEDÄ°YESÄ° BAÅžKANLIÄžI

b)Â AdresiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDÄ°K/Ä°STANBUL

c)Â Telefon ve faks numarasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â4448180 - 2165851495

Ã§)Â Ä°hale dokÃ¼manÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve e-imza kullanÄ±larak indirilebileceÄŸi internet sayfasÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ä°hale konusu mal alÄ±mÄ±n

a)Â AdÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â ÂYETKÄ°NLÄ°K GELÄ°ÅžTÄ°RME VE Ä°STÄ°HDAM MERKEZÄ° - YETGÄ°M, BÄ°LGÄ°SAYAR VE KABLOLAMA MALZEMELERÄ° ALIMI

b)Â NiteliÄŸi, tÃ¼rÃ¼ ve miktarÄ±Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â31 KALEM Ã‡EÅžÄ°TLÄ° BÄ°LGÄ°SAYAR VE KABLOLAMA MALZEMELERÄ° ALIMI / MAL ALIMI

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye EKAPâ€™ta yer alan ihale dokÃ¼manÄ± iÃ§inde bulunan idari ÅŸartnameden ulaÅŸÄ±labilir.

c)Â YapÄ±lacaÄŸÄ±/teslim edileceÄŸi yerÂ Â Â Â Â Â Â Â :Â ÂHÄ±zÄ±r Reis Caddesi No:24, 34906 Pendik/Ä°stanbul

Ã§)Â SÃ¼resi/teslim tarihiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â ÂMalÄ±n/Ä°ÅŸin teslim sÃ¼resi 20 takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. YÃ¼klenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecektir.

d)Â Ä°ÅŸe baÅŸlama tarihiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â :Â Â SÃ¶zleÅŸmenin imzalandÄ±ÄŸÄ± tarih itibari ile baÅŸlar.

3-Ä°halenin

a)Â Ä°hale (son teklif verme) tarih ve saatiÂ Â :Â Â Â26.03.2024 - 10:00

b)Â Ä°hale komisyonunun toplantÄ± yeri (e-tekliflerin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± adres)Â Â :Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂPendik Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ToplantÄ± Salonu

4. Ä°haleye katÄ±labilme ÅŸartlarÄ± ve istenilen belgeler ile yeterlik deÄŸerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.Â Ä°steklilerin ihaleye katÄ±labilmeleri iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dÄ±ÅŸÄ± unsurlara iliÅŸkin bilgileri e-teklifleri kapsamÄ±nda beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Â Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren bilgiler;

4.1.2.1.Â TÃ¼zel kiÅŸilerde; isteklilerin yÃ¶netimindeki gÃ¶revliler ile ilgisine gÃ¶re, ortaklar ve ortaklÄ±k oranlarÄ±na (halka arz edilen hisseler hariÃ§)/Ã¼yelerine/kurucularÄ±na iliÅŸkin bilgiler idarece EKAPâ€™tan alÄ±nÄ±r.

4.1.3.Â Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Â Åžekli ve iÃ§eriÄŸi Ä°dari Åžartnamede belirlenen geÃ§ici teminat bilgileri.

4.1.5Â Ä°hale konusu alÄ±mÄ±n tamamÄ± veya bir kÄ±smÄ± alt yÃ¼klenicilere yaptÄ±rÄ±lamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliÄŸe iliÅŸkin belgeler ve bu belgelerin taÅŸÄ±masÄ± gereken kriterler:

Ä°dare tarafÄ±ndan ekonomik ve mali yeterliÄŸe iliÅŸkin kriter belirtilmemiÅŸtir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliÄŸe iliÅŸkin belgeler ve bu belgelerin taÅŸÄ±masÄ± gereken kriterler:

Ä°dare tarafÄ±ndan mesleki ve teknik yeterliÄŸe iliÅŸkin kriter belirtilmemiÅŸtir.

5.Â Ekonomik aÃ§Ä±dan en avantajlÄ± teklif sadece fiyat esasÄ±na gÃ¶re belirlenecektir.

6.Â Ä°haleye sadece yerli istekliler katÄ±labilecek olup yerli malÄ± teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamÄ±ndaÂ % 15Â (yÃ¼zde on beÅŸ)Â oranÄ±nda fiyat avantajÄ± uygulanacaktÄ±r.

7.Â Ä°hale dokÃ¼manÄ± EKAP Ã¼zerinden bedelsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarÄ±n, e-imza kullanarak EKAP Ã¼zerinden ihale dokÃ¼manÄ±nÄ± indirmeleri zorunludur.

8.Â Teklifler, EKAP Ã¼zerinden elektronik ortamda hazÄ±rlandÄ±ktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliÅŸkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP Ã¼zerinden gÃ¶nderilecektir.

9.Â Ä°stekliler tekliflerini, her bir iÅŸ kaleminin miktarÄ± ile bu iÅŸ kalemleri iÃ§in teklif edilen birim fiyatlarÄ±n Ã§arpÄ±mÄ± sonucu bulunan toplam bedel Ã¼zerinden teklif birim fiyat ÅŸeklinde verilecektir. Ä°hale sonucunda, Ã¼zerine ihale yapÄ±lan istekli ile birim fiyat sÃ¶zleÅŸme imzalanacaktÄ±r.

10.Â Bu ihalede, iÅŸin tamamÄ± iÃ§in teklif verilecektir.

11.Â Ä°stekliler teklif ettikleri bedelin %3â€™Ã¼nden az olmamak Ã¼zere kendi belirleyecekleri tutarda geÃ§ici teminat vereceklerdir.

12.Â Bu ihalede elektronik eksiltme yapÄ±lmayacaktÄ±r.

13.Â Verilen tekliflerin geÃ§erlilik sÃ¼resi, ihale tarihinden itibarenÂ 90 (Doksan)Â takvim gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. DiÄŸer hususlar:

Teklif fiyatÄ± ihale komisyonu tarafÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±klama istenecektir.

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