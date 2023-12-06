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BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
Madde 1-
Madde 2- İhale 22.12.2023 Cuma günü Saat: 15:00 ’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 3 - Kiraya Verilecek Olan Çay Bahçesinin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:
S.N
|Mevki
Mahalle
Cinsi
|1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV HARİÇ)
|Geçici Teminat
Bedeli
|Kira
Süresi
|İhale Doküman Bedeli
|1
|Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Türk Dünyası parkı İçeresinde bulunan Büfe ve Çay Bahçesi
|Çay Bahçesi
|350.000,00 –TL+KDV
|31.500,00.-TL
|3 YIL
|500,00 TL
Madde 4- Satılacak Olan Arsanın Muhammen Bedeli Ve Geçici Teminatı:
S.N
|Mevki
Cinsi
Ada
Parsel
|m2
|MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ
|Geçici Teminat
Bedeli
|İhale Doküman Bedeli
|ŞİNGAH MAHALLESİ
|Arsa
|1082
|2
|2.830,76
|2.406.146,00-TL
|72.184,38 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|1043
|3
|1.224,88
|2.204.784,00-TL
|66.143,52 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|786
|58
|1.367,94
|1.641.528,00-TL
|49.245,84 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|1360
|3
|1.019,38
|1.427.132,00-TL
|42.813,96 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|1360
|2
|986,83
|1.381.562,00-TL
|41.446,86 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|786
|59
|1.000,00
|1.200.000,00-TL
|36.000,00 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|786
|60
|1.000,00
|1.200.000,00-TL
|36.000,00 TL
|500,00 TL
|ŞİNGAH MAHALLESİ
|Arsa
|1024
|3
|744,00
|1.116.000,00 -TL
|33.480,00 TL
|500,00 TL
|ŞİNGAH MAHALLESİ
|Arsa
|1024
|4
|731,55
|1.097.325,00 -TL
|32.919,75 TL
|500,00 TL
|ŞİNGAH MAHALLESİ
|Arsa
|1024
|2
|731,53
|1.097.295,00- TL
|32.918,85 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|779
|78
|252,39
|504.780,00-TL
|15.143,40 TL
|500,00 TL
|ZAHİT MAHALLESİ
|Arsa
|963
|6
|113,82
|170.730,00-TL
|5.121,90 TL
|500,00 TL
|UZUNGAZİ MAHALLESİ
|Arsa
|1112
|3
|120,6
|108.540,00 TL
|3.256,20 TL
|500,00 TL
|ESENTEPE MAHALLESİ
|Arsa
|642
|5
|149,95
|104.965,00-TL
|3.148,95 TL
|500,00 TL
|ESENTEPE MAHALLESİ
|Arsa
|642
|6
|137,03
|95.921,00-TL
|2.877,63 TL
|500,00 TL
|GENÇOSMAN MAHALLESİ
|Arsa
|649
|10
|110,37
|77.259,00 TL
|2.317,77 TL
|500,00 TL
|GENÇOSMAN MAHALLESİ
|Arsa
|649
|9
|110,41
|77.287,00 TL
|2.318,61 TL
|500,00 TL
Madde 5 –Kiralama ihalesi yapılacak işletmenin 1.yıla ait Kira Bedeli, KDV si, Kesin teminatı ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilir.
Madde 6 – Satış ihalesi olacak Arsaların ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.
Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.
a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.
b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.
Madde 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Madde 9- İhale Dosyaları 22.12.2023 Cuma günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3. ve 4. maddede belirtilen ihale doküman bedellerini ödeyerek ayrı ayrı şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği kiralama ve satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN01945206