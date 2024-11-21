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BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 00:00

 

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
VERGİ NOTC KİMLİK NOSOYAD AD / ÜNVANIADRESVERGİ DÖNEMİANA VERGİ KODUVERGİ ASLI BORCU TOPLAMI
0970723754 ATAR72 SAKATAT HAYVANCILIK GID A İNŞAAT NKPS KAYDI YOK20230420230600034.073.887,34
Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı ve soyadları /ünvanları belirtilen şahıslar adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen en son adreslerinde bulunmadıklarından bugüne kadar ödeme emri tebliğ edilememiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02126750