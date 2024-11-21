BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı ve soyadları /ünvanları belirtilen şahıslar adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen en son adreslerinde bulunmadıklarından bugüne kadar ödeme emri tebliğ edilememiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.