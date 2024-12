Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/89 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/89 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Adresi: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mahallesi, Yenibağlar Sokak No: 35

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mahallesi, 281 ada, 37 parsel sayılı 500,00 m² yüzölçümlü, Arsa nitelikli ana taşınmaza kain, 6/36 arsa paylı, Mesken nitelikli, zemin kat 3 numaralı bağımsız bölümün 1/2 hissesi satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişin dosyada mevcut Bakırköy 9. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/267 Esas ve 05/09/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " Adres Özellikleri: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 281 ada 37 parsel sayılı 500,00 m² yüzölçümlü, “ARSA” nitelikli ana taşınmazda yer alan, 6/36 arsa paylı, zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı MESKEN in ½ hissesi. Şenlikköy Mahallesi, Yeni Bağlar Sokak, No: 35, D: 3 Bakırköy/ İSTANBUL Yakın Çevre Özellikleri: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 281 ada 37 parsel sayılı 500,00 m² yüzölçümlü, “ARSA” nitelikli ana taşınmazda yer alan, 6/36 arsa paylı, zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı MESKEN in ½ hissesi. Değerlemeye konu taşınmaz Bakırköy ilçesinin merkezi ve tercih edilen bir bölgesinde yer almaktadır. E-5 karayoluna yakın mesafede olması, ulaşımı olumlu yönde etkilemektedir. Bölgede toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım kolaydır. Yakın mesafede FLYIN AVM ve Atatürk Havalimanı vardır. Bina Özellikleri: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 281 ada 37 parsel sayılı 500,00 m² yüzölçümlü, “ARSA” nitelikli ana taşınmazda yer alan, 6/36 arsa paylı, zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı MESKEN in ½ hissesi. Parsel üzerinde 2 bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 4 normal kattan oluşan bina mevcuttur. , Bina betonarme karkas inşaat tazdında, bitişik nizam yapı düzeninde, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 30 yılı geçkin öre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. Bina ana girişi 1.bodrum kattan sağlanmaktadır. Binanın zemin katında 3 adet daire normal katlarında 2 şer adet daire vardır. Tapu Müdürlüğünden temin edilen kat irtifakına esas mimari projesinde yapılan incelemede taşınmazın salon, yatak nişi, banyo, mutfak, antre, balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt yaklaşık 85 m2 brüt (duvar kalınlığı dahil ortak alan hariç) 77 m2 net (süpürülebilir alan) kullanım alanına sahiptir. Ana taşınmaz projesine göre 2 bodrum, zemin, 1 normal kat + çatı katlı olmasına karşın, yerinde projesinden farklı olarak 2 bodrum, zemin, 2 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katta olan bina girişi bodrum kat seviyesinde inşa edildiğinden davaya konu taşınmaz1. Kat daire konumuna geçmiştir. Yerinde taşınmazın içine girilememiş tespitler dışarıdan yapılmıştır. Bina dışından yapılan ölçümlere göre binanın taban alanında büyüme olduğuna kanaat getirilmiştir. Binada yapılan proje harici imalatlar, projesine uygun hale getirilemez niteliktedir. Mahallinde taşınmazın içine girilememiştir. İcra dosyasında mevcut 15.04.2024 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın mevcut durumda 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup, net 100,40 m2, brüt 125,50 m2 alanlı olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın konumlu olduğu bölgede proje aykırılıkları olan taşınmaz sayısının fazla olduğu bilinmektedir. Değerlemede taşınmazın mevcut durumundaki niteliğide göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmıştır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır." denilmektedir.

İmar Durumu: Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durum ve Planlama Şefliğince tanzim ve tasdik edilmiş olan 05.03.2024 tarih, 11108 sayılı imar durum belgesine göre; Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 281 ada 37parsel sayılı taşınmaz 17.07.2006/ 28.11.2012/ 17.10.2018/ 22.03.2021 onanlı1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planına göre Ayrık nizam, TAKS:0.25, Hmax: 7,50metre (2 kat) irtifalı Konut Alanında ve kısmen de yol alanında kalmaktadır. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde 1994/3441 sayı ile onaylı mimari projesi olduğu görülmüş olup, yapı ruhsat belgesi bulunmamaktadır. Zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün net alanı:52,33m2, brüt alanı:95,58m2 ve ortak alan dahil brüt alanı:130,00m2 olarak hesaplanmıştır denilmiştir.

Kıymeti: 6.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: YÖNETİM PLANI: 13/02/1995

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:20

28/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

