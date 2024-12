BAKIRKÖY 24. İŞ MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 24. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/294 Esas

DAVACI:

1- YAKUP BAŞTUĞ-46********42

2- MURAT BAŞTUĞ-46*******60

DAVALILAR:

1- KAYALAR ULUSLARARASI NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2- KAYATUR LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ Hürriyet Mahallesi Menekşe 2. Cadde No: 25/A/1 Büyükçekmece İstanbul Büyükçekmece/ İSTANBUL

3- OSMAN KAYA NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ Hürriyet Mah. Menekşe 2 Cad. No: 25/1 Büyükçekmece İstanbul Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye Büyükçekmece/ İSTANBUL

4- ABDUL REHMAN-3****1-9******5-5 Pasaport No: KA9*****1

Ulus Mah. Tepecik No.25 Daire.2 Büyükçekmece/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı ABDUL REHMAN adına dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinin yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı ABDUL REHMAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde davacıların davalılara borçlu olmadığının tespiti ile Büyükçekmece 2 İcra D. 2021/5285 E. Sayılı ile yapılan icra takibinin durdurulmasını, dosyaya ihtiyatı tedbir kararı verilmesi ve87.040,01-TL tutarındaki takibin ve takibe mesnet 68.000,00-TL bedelli bononun iptali ile %40'dan az olmamak kaydı ile inkar tazminatı talep ettiği görülmüştür.

Durusma Günü: 08.04.2025 günü saat: 09.45 te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

HMK 317/2 Mad. Gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi HMK 318 mad. Gereğince delilerinizi bildirmeniz gerektiği hususu da ilanen tebliğ olunur.

