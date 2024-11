BAKIRKÖY 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/48 Esas



DAVALI: ABDULKAFİ ALMESADİ Bahçelievler Mahallesi, Muzaffer Işın Cad. Elif Apt. Sitesi No: 52 İç Kapı No: 8 Bolu Merkez/BOLU (son bilinen adres)



Davacı Mahir Yalçın tarafından aleyhinize açılan Tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekilinin 13/02/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı mahallesi, 385 Ada, 19 Parsel sayısında kayıtlı A2 Blok, 7 ve 8 nolu daireler ile B Blok 10 numarada kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın davacı adına tapuda tescilini talep ve dava etmiştir.



Mahkememiz 17/02/2023 tarihli tensip zaptında özetle; taraflar arasındaki dava konusu uyuşmazlık tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği hususlardan olduğundan taraflara sulh ve arabuluculuk hususunda gerekli hazırlıkları yapmaları hususunda ihtarat yapılmasını, tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, sulh ve arabuluculuk hususundaki beyanlarının tespitine, ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön incelemenin sonunda tahkikat aşamasına geçileceğinin taraflara bildirilmesini şeklinde hüküm kurulduğunu,



Mahkememiz 11/11/2024 tarihli duruşma tutanağında özetle; Basın İlan Kurumuna müzekkere yazılarak davalı hakkında ilanen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 18/06/2025 günü saat 10:30 a bırakılmasına karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 18/06/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

