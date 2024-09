BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2019/58 İFLAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/58 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 564 Ada, 186 Parsel, Zeytinlik Mahallesi, 186 parselde kayıtlı 72.864,34m2 yüzölçümlü taşınmazda kat mülkiyetli 2 bodrum kat,1 zemin kat ve 19 normal katlı A1,A2,B1,B2 bloklar ile 3 bodrum kat,1 zemin kat ve 18 normal katlı C blokdan oluşan betonarme binalarda 249/101577 arsa paylı A2 blok 18. Kat (56) nolu bağımsız bölüm, satışa konu taşınmazdır. TAPU KAYDINDA 18.02.2022 GÜN VE 3204 YEVMİYELİ 5(BEŞ) YIL SÜRELİ KİRA ŞERHİ MEVCUTTUR.

TAŞINMAZ KİRA ŞERHİYLE YÜKÜMLÜ OLARAK DEVREDİLECEKTİR.

TEDAŞ lehine kira şerhi mevcuttur. Taşınmaz kaydında parsel aleyhine krokisinde F=3835 ,70M2 yüzölçümlü kısmında yol olarak daimi irtifak hakkı mevcuttur.

Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 01.12.2020 gün ve 55269 sayılı imar durumu belgesine göre Bakırköy İlçesi Ataköy 2-5-6 kısım mahallesi 564 ada 186 parsel sayılı taşınmaz 14.08.1997 onaylı Emlak Bankası Ataköy Sahil Şeridi/Ataköy Turizm Merkezi + yat limanı mevzii imar planında E2 Hmax:72 metre irtifalı turizm ve rekreasyon alanında kalmaktadır denilmiştir

Bakırköy İlçesi, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi, (Tapuda Zeytinlik) Rauf Orbay Caddesinde, Rauf Orbay Caddesinden 4 dış kapı numarası alan 72.864,34 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyetli Ataköy Mahallesi 249/101577 arsa paylı 2 Blok, 18. Kat (56) bağımsız bölüm numaralı apart ünitenin tamamı niteliğindedir. Tamamı 72.864,34 m2 alana sahip arsa dahilinde yer alan A1-A2-B1 ve B2 konut blokları ile ticari ünite olan C blok olmak üzere beş bloklu Ataköy Mahallesi dahilinde yer alan 2 Blok;2 bodrum kat+zemin +19 normal kat+çatı katlı B.A.K. tarzda, blok nizamda,1. sınıf işçilik ve lüks malzeme ile inşa edilmiş olup, normal katlarında üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer ve asansörü mevcuttur. 56 bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 18. normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle balkonlu salon, mutfak, hol, antre, oturma odası, 2 odasında banyo-wc bulunan,3 oda,1 salon, çamaşır ve sandık odası ve balkon mahallerinden ibaret 289 m2 brüt alanlı, 247 m2 net alana sahiptir. Daire ıslak alanlarının zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları saten boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları ve ankastre mutfak cihazları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatları mevcuttur. Bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda Rauf Orbay Caddesi ile Marmara Denizi arasında yer alan konumda,

İstanbul’un deprem bölgesinde olması ve tespit konusu yapıların Ataköy Mahallesinin Marmara Denizi’ne sıfır konumda olması nedeniyle uzman görüşlerine göre söz konusu yapılar KIRMIZI KATEGORİDE bulunmasından ötürü satışa etki eden nedenlerden biri olarak bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 72.864,34 m2

Arsa Payı : 249/101577

Kıymeti : 28.000.000,00 (YİRMİSEKİZMİLYON) TL

KDV Oranı : % 20

Not: TAŞINMAZ PAZARLIK USULÜ İLE SATILACAKTIR.

İFLAS İDARESİ KARARI GEREĞİNCE; "SATIŞA KATILABİLMEK İÇİN TAŞINMAZIN MUHAMMEN DEĞERİNİN %10'U ORANINDA (2.800.000,00-TL) NAKİT TEMİNATIN EN GEÇ 30.10.2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT23.30'a KADAR BAKIRKÖY 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TR67 0001 5001 5800 7290 4987 54 NO'LU IBAN HESABINA DOSYA NUMARASI VE SATIŞ TEMİNATI NOTU İLE YATIRILARAK MAKBUZUNUN DOSYAYA İBRAZINA YA DA BU MİKTARDA ULUSAL BANKACA DÜZENLENMİŞ KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBUNUN 30.10.2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ SAATİ SONUNA KADAR İBRAZI" GEREKMEKTEDİR.

DAHA DETAYLI BİLGİ İLAN EKLERİNDE BULUNAN ŞARTNAMEDEN VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MÜRACAAT EDİLEREK ÖĞRENİLEBİLİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: Bakırköy 1.İcra ve İflas Müdürlüğü Odası

31.10.2024 PERŞEMBE günü Saat: 14.05

Av. Necdet N. TARAKÇI Av. Nihal ÖZDOĞAN Av. Ali ÇAĞLAR

