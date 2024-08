AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAP İŞLET DEVRET KİRA İHALESİ İLANI

1- “Mülkiyeti Belediyemize ait Orta Mahallede bulunan Kentsel Sit alanı içinde ki 622 Ada 2 Nolu Parsel ve 621 Ada 10 Nolu Parselin bulunduğu alanda yer alan Alaaddin Hamamı, Yap-İşlet- Devret modeliyle 10 yıllığına kiraya verilmesi işi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A Maddesi gereğince; 20.08.2024 tarihi, Salı günü saat 14.00‘de, Orta Mahalle, Vatan Caddesi No:2 adresinde yer alan Avanos Belediye Başkanlığı binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.



2. Orta Mahalle Alaaddin Hamamının Yap İşlet Devret kapsamında 10 yıllığına kiraya verilmesinin muhammen bedeli, KDV hariç 5.800.000,00-TL, geçici teminatı, 200.000,00-TL’dir. Tadilat kapsamında yaklaşık muhammen maliyet bedeli, KDV hariç 5.068.242,05-TL, geçici teminatı, 155.000,00-TL’dir. Toplam geçici teminat bedeli 355.000,00 TL’ dir.



3. Yapı bünyesinde yapılacak olan iş ve işlemlerin tamamı ihale alıcısı tarafından tamamen yüklenilecek olup ihalede nihai artırım teklifiyle taayyün edecektir. Kira başlangıç tarihi, ihale alıcısına tebliğ edildiği tarihten itibaren 4. Ayın hitamına müteakip ilk gündür. 2024 yılı için aylık kira bedeli; KDV hariç aylık 50.000,00-TL/ay olarak belirlenmiştir.



4.İhaleye katılmak isteyenler; 19.08.2024 tarih, Pazartesi günü, saat 17.00’ a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve teklif zarfı, Avanos Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.



İstenilen belgeler;



Gerçek kişiler;



Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

Oda Belgesi (Gerçek kişiler için zorunlu değildir, ilan çıkarıldığı yıl alınmış olmalıdır) (Aslı)

İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır) (Aslı)

Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir) (Aslı)

Geçici teminat bedelinin yatırılmasına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İdaremiz tarafından standart form verilecektir)

Vekil var ise vekaletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır. (Aslı veya noter onaylı)



Not: Nüfus cüzdanı hariç istenilen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.



Tüzel kişi ise;



Oda Belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur, ilan çıkarıldığı yıl alınmış olmalıdır) (Aslı)

İmza sirküleri / imza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

Sabıka kaydı (Şirketin hâkim ortağı, şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50- %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

Ticari sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan ticaret sicil gazetesi) (Aslı)

Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İdaremiz tarafından standart form verilecektir)

Belediyemiz vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir) (Aslı)

Geçici teminat bedelinin yatırılmasına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

Vekil var ise vekaletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır. (Aslı veya noter onaylı)



Not: Nüfus cüzdanı hariç istenilen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.



5. Şartname bedeli 1000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almak zorundadır.



6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.



7. İhaleden doğacak her türlü giderler (vergi, resim, harç ve ilan reklam giderleri vb. giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

#ilangovtr Basın no ILN02070253