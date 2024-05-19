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ARSA SATIŞ İLANI
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden;
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satışı yapılacaktır.
|Sır
No
|İli
|İlçe
|Mah.
|Ada/
Parsel
No
|Alan
(m²)
|m²
Fiyatı
(TL)
|Tahmini
Bedeli
(TL)
|Geçici
Teminat
(TL)
|Şartname
Bedeli
(TL)
|İhale Tarih
ve Saati
|1
|Elazığ
|Merkez
|Zafran
|4465/3
|5.644
|17.000
|95.948.000,00
|2.878.440,00
|1.000,00
|30.05.2024
09:30
|2
|Elazığ
|Merkez
|Zafran
|4468/1
|3.134
|11.000
|34.474.000,00
|1.034.220,00
|30.05.2024
10:00
|3
|Elazığ
|Merkez
|Zafran
|4464/1
|3.527
|12.500
|44.087.500,00
|1.322.625,00
|30.05.2024
10:30
|4
|Elazığ
|Merkez
|Sürsürü
|5716/1
|984,79
|11.500
|11.325.085,00
|339.752,55
|30.05.2024
11:00
|Toplam
|185.834.585,00
Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, 4 Adet taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda ve 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile belirtilen tarih ve saatlerde, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
A) GERÇEK KİŞİLERİN;
-Tedavüldeki Türk Parası (Geçici teminat banka dekontu)
-Banka Teminat Mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte limit içi ve süresiz),
-Devlet İç Borçlanma senedi veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
2. Şartname bedeli makbuzu
3. İkametgah belgesi
4. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
5. Noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Teklif mektubu
7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi.
8. İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
9. İsteklinin hangi konuta ya da konutların ihalesine iştirak edeceğine ve konutun yerini gördüğüne dair dilekçe.
B) TÜZEL KİŞİLERİN;
C) İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri dosya şeklinde ihale başlama saatine kadar, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Biriminde ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve 38.madedede belirtildiği şekilde ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, yapılacak ihaleye ait tüm açıklamalar şartnamede yer almaktadır.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN02032238