×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/41 Esas

Malatya ili Arapgir ilçesi Onar Mahallesi Kızılyazı Mevkii 107 Ada 3 Parsel nolu taşınmazın
2.857,39 m2'lik kısmı üzerinde davacı Maliye ve Hazine Bakanlığı yararına Kamulaştırma Kanunu'nun
27.maddesi uyarınca Acele Kamulaştırılması ve El Konulması istenilmekle;
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının kendilerine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan dahili davalı AKİF TORAMAN 'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN02087751