ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/41 Esas

Malatya ili Arapgir ilçesi Onar Mahallesi Kızılyazı Mevkii 107 Ada 3 Parsel nolu taşınmazın

2.857,39 m2'lik kısmı üzerinde davacı Maliye ve Hazine Bakanlığı yararına Kamulaştırma Kanunu'nun

27.maddesi uyarınca Acele Kamulaştırılması ve El Konulması istenilmekle;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının kendilerine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayan dahili davalı AKİF TORAMAN 'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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