TC

ANTALYA

17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2016/463

Karar No: 2024/341

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Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan sanık İbor Donald ve Betty oğlu, 1952 İngiltere doğumlu, sanık KEVİN MİCHAEL CONDON Mahkememizin 29/05/2024 tarih ve 206/463 esas, 2024/341 karar sayılı kararıyla

Her ne kadar sanık KEVİN MİCHAEL CONDON hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 20/05/2016 tarih ve 2016/11390 Esas sayılı iddianamesiyle, 5237 sayılı TCK'nın 116/1 ve 35/1 maddeleri gereğince Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan cezalandırılması için mahkememize kamu davası açılmış ise de; dava zamanaşımı derkenar başlıklı 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesine bakıldığında; "(1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; (...) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, Geçmesiyle düşer." şeklinde olduğu, yine aynı kanunun 67/4 maddesinde; "Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar." düzenlemesine yer verildiği, somut olayımızda da 26/05/2016 tarihi iddianame kabul tarihi olduğu, bu tarihten beri sanığa ulaşılamadığı, savunmasının alınmadığı, zira söz konusu tarihten bu yana zamanaşımını kesen veya durduran bir sebebin bulunmadığı, bu şekli ile somut olayda olağan zaman aşının ikmali olarak kabul edilecek 8 (sekiz) yıllık sürenin 26/05/2024 tarihi itibariyle dolduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e-6 maddesi gereğince ve bu doğrultuda 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca zikredilen suç açısından sanık için açılan kamu davasının DÜŞMESİNE,

"Müşteki vekili Av. Bengi Kalkan tarafından sunulan istinaf dilekçesi"

Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/463 Esas - 2024/341 Karar numaralı dava dosyası kapsamında "dava zamanaşımı derkenar başlıklı 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesine bakıldığında; "(1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası; (...) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, Geçmesiyle düşer." şeklinde olduğu, yine aynı kanunun 67/4 maddesinde; "Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar." düzenlemesine yer verildiği, somut olayımızda da 26/05/2016 tarihi iddianame kabul tarihi olduğu, bu tarihten beri sanığa ulaşılamadığı, savunmasının alınmadığı, zira söz konusu tarihten bu yana zamanaşımını kesen veya durduran bir sebebin bulunmadığı, bu şekli ile somut olayda olağan zaman aşının ikmali olarak kabul edilecek 8 (sekiz) yıllık sürenin 26/05/2024 tarihi itibariyle dolduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e-6 maddesi gereğince ve bu doğrultuda 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca zikredilen suç açısından sanık için açılan kamu davasının DÜŞMESİNE" karar verilmiştir. Verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi konularını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 67. Maddesi uyarınca "(1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur." hükmü amirdir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce re'sen dikkate alınacak nedenlerle;

- Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2016/463 E. - 2024/341 K. Sayılı kararının İstinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine,

- Davanın İstinaf mahkemesinde görülmesi mümkün değilse hüküm hakkında itirazlarımız doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz." sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02106445