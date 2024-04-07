GÃ¼ncelleme Tarihi:
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Ankara Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
BaÅŸkent Milli Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ulus ve Kale Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden
SatÄ±lacak Olan TaÅŸÄ±nmazlar
|SÄ±ra No
|Dosya No
|Ä°lÃ§esiÂ
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|YÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼Â Â Â (mÂ²)
|Hazine Hissesi (mÂ²)
|Ä°mar Durumu
|Tahmini BedeliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (TL)
|GeÃ§ici TeminatÄ± (TL)
|Ä°hale Saati
|Ä°hale Tarihi
|1
|06060108420
|Mamak
|Kusunlar
|50856
|12
|5.000,00
|4.400,00
|Konut AlanÄ±
|26.400.000,00
|5.280.000,00
|09:00
|25.04.2024
|2
|06060109777
|Mamak
|KÃ¼Ã§Ã¼k KayaÅŸ
|52374
|20
|3.069,00
|751,00
|Konut AlanÄ±
|5.257.000,00
|1.051.400,00
|09:10
|25.04.2024
|3
|06060103771
|Mamak
|KÃ¼Ã§Ã¼k KayaÅŸ
|35744
|15
|701,00
|701,00
|Konut AlanÄ±
|4.907.000,00
|981.400,00
|09:20
|25.04.2024
|4
|06060107445
|Mamak
|KarÅŸÄ±yaka-Lalahan
|812
|11
|3.227,00
|3.227,00
|BaÄŸ-BahÃ§e AlanÄ±
|3.872.400,00
|774.480,00
|09:30
|25.04.2024
|5
|06010107236
|AltÄ±ndaÄŸ
|Karacaviran
|24223
|1
|4.800,00
|4.403,70
|Konut AlanÄ±
|19.816.650,00
|3.963.330,00
|10:30
|25.04.2024
|6
|06150105387
|ElmadaÄŸ
|TatlÄ±ca
|985
|1
|6.624,00
|6.624,00
|Konut AlanÄ±
|10.600.000,00
|2.120.000,00
|11:10
|25.04.2024
|7
|06150105388
|ElmadaÄŸ
|TatlÄ±ca
|986
|1
|4.825,00
|4.825,00
|Konut AlanÄ±
|8.203.000,00
|1.640.600,00
|11:20
|25.04.2024
|8
|06150105386
|ElmadaÄŸ
|TatlÄ±ca
|984
|1
|2.246,00
|2.246,00
|Konut AlanÄ±
|4.716.600,00
|943.320,00
|11:30
|25.04.2024
|9
|06060107426
|Mamak
|KarÅŸÄ±yaka-Lalahan
|797
|7
|14.420,00
|14.420,00
|BaÄŸ-BahÃ§e DÃ¼zeni
|10.100.000,00
|2.020.000,00
|16:40
|25.04.2024
|10
|06060107425
|Mamak
|KarÅŸÄ±yaka-Lalahan
|797
|6
|12.046,00
|12.046,00
|BaÄŸ-BahÃ§e DÃ¼zeni
|8.432.200,00
|1.686.440,00
|16:45
|25.04.2024
|11
|06080107229
|Yenimahalle
|Susuz
|64179
|9
|600,00
|600,00
|Konut AlanÄ±
|3.600.000,00
|720.000,00
|10:40
|26.04.2024
|12
|06080107262
|Yenimahalle
|Susuz
|64200
|1
|749,99
|510,79
|Konut AlanÄ±
|3.350.000,00
|670.000,00
|10:50
|26.04.2024
|1- YukarÄ±da Ã¶zellikleri belirtilen Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n karÅŸÄ±larÄ±nda belirtilen tarih ve saatte;
|SÄ±ra nosu (1,2,3,4,5,6,7,8,9, ve 10) olan taÅŸÄ±nmazlar Ulus Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, sÄ±ra nosu (11 ve 12 ) olan taÅŸÄ±nmazlar da Kale Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 45.maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile ilgili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrÄ± ayrÄ± sÄ±rasÄ±yla ihale ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. ADRES: Ä°zmir-1 Cadde No:35 KÄ±zÄ±lay/Ã‡ankaya / ANKARA (Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ek Hizmet BinasÄ± Ä°hale Salonu)
|2-Ä°haleye katÄ±lacak isteklilerin ( Her taÅŸÄ±nmaz iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± geÃ§ici teminat yatÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir)
|a) GeÃ§ici Teminat Bedelinin: Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine veya Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait "TC Ziraat BankasÄ± Ankara Kamu Kurumsal Åžubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatÄ±rÄ±lÄ±p Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce OnaylÄ± Muhasebe Ä°ÅŸlem FiÅŸi'ne Ã§evrildiÄŸine dair makbuzun, (2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 26.maddesinde belirtilen deÄŸerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde iÅŸin Ã¶zelliÄŸini belirtir, "Teminat Mektubunun geÃ§ici, sÃ¼resiz, limit iÃ§i olmasÄ±" ve teyit yazÄ±sÄ±nÄ±n da ibrazÄ± gerekir.)Â
|b) GerÃ§ek kiÅŸilerin; Yasal yerleÅŸim yeri belgesiniÂ(Ä°kametgah ilmuhaberi) ile arkalÄ±-Ã¶nlÃ¼ TC no.lu nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisinin,
|c) TÃ¼zel kiÅŸilerin; Ä°dare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu ticaret veya sanayi odasÄ±ndan yahut benzeri mesleki kuruluÅŸtan, ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ sicil kayÄ±t belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifteÂ bulunacak kiÅŸilerin temsile tam yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterirÂ noterlikce tasdik edilmiÅŸ yetki belgesi ve imza sirkÃ¼lerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslÄ±nÄ±n ya da noterlikÃ§e tasdik edilmiÅŸ Ã¶rneÄŸinin ve vergi sicil numarasÄ±nÄ± gÃ¶sterir belgenin,
|Ä°hale baÅŸlama saatine kadar Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilmesi zorunludur.
|3-SatÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihale bedelinin peÅŸin Ã¶denmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep Ã¼zerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geÃ§mesi halinde, 1/4'Ã¼ peÅŸin, kalan kÄ±sma yÄ±llÄ±k kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yÄ±lda, Ã¼Ã§er aylÄ±k dilimler halinde 8 eÅŸit taksitlendirme yapÄ±labilecektir.
|4-Hazine taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinde, satÄ±ÅŸ bedeliÂ Ã¼zerinden DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan; 5 Milyon TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %1 (yÃ¼zde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %0.5 (binde beÅŸ), 10 milyon TL'yi aÅŸan kÄ±smÄ± iÃ§in %0.25 (on binde yirmi beÅŸ) oranÄ±nda iÅŸlem bedeli alÄ±nacaktÄ±r.
|5-4706 sayÄ±lÄ± Kanun gereÄŸince Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemleri ve iÅŸlemler sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlenen belgeler vergi, resim ve harÃ§dan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcÄ±) mÃ¼stesna olup satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar satÄ±ÅŸ tarihini takip eden yÄ±ldan itibaren 5 yÄ±l sÃ¼reyle Emlak Vergisine de tabi deÄŸildir.
|6-TaÅŸÄ±nmazlara ait ÅŸartnameler mesai saatleri iÃ§erisinde MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerin ilgili servislerinde gÃ¶rÃ¼lebilir.Â
|7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden Ã¶nce Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸarttÄ±r.
|8-Komisyon ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) AyrÄ±ca; bu ihaleye iliÅŸkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden Ã¶ÄŸrenilebileceÄŸi Ä°LAN OLUNUR.
#ilangovtr BasÄ±n no ILN02013092