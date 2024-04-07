Ankara Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

BaÅŸkent Milli Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ulus ve Kale Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden

SatÄ±lacak Olan TaÅŸÄ±nmazlar

SÄ±ra No Dosya No Ä°lÃ§esiÂ Mahallesi Ada Parsel YÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼Â Â Â (mÂ²) Hazine Hissesi (mÂ²) Ä°mar Durumu Tahmini BedeliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (TL) GeÃ§ici TeminatÄ± (TL) Ä°hale Saati Ä°hale Tarihi

1 06060108420 Mamak Kusunlar 50856 12 5.000,00 4.400,00 Konut AlanÄ± 26.400.000,00 5.280.000,00 09:00 25.04.2024

2 06060109777 Mamak KÃ¼Ã§Ã¼k KayaÅŸ 52374 20 3.069,00 751,00 Konut AlanÄ± 5.257.000,00 1.051.400,00 09:10 25.04.2024

3 06060103771 Mamak KÃ¼Ã§Ã¼k KayaÅŸ 35744 15 701,00 701,00 Konut AlanÄ± 4.907.000,00 981.400,00 09:20 25.04.2024

4 06060107445 Mamak KarÅŸÄ±yaka-Lalahan 812 11 3.227,00 3.227,00 BaÄŸ-BahÃ§e AlanÄ± 3.872.400,00 774.480,00 09:30 25.04.2024

5 06010107236 AltÄ±ndaÄŸ Karacaviran 24223 1 4.800,00 4.403,70 Konut AlanÄ± 19.816.650,00 3.963.330,00 10:30 25.04.2024

6 06150105387 ElmadaÄŸ TatlÄ±ca 985 1 6.624,00 6.624,00 Konut AlanÄ± 10.600.000,00 2.120.000,00 11:10 25.04.2024

7 06150105388 ElmadaÄŸ TatlÄ±ca 986 1 4.825,00 4.825,00 Konut AlanÄ± 8.203.000,00 1.640.600,00 11:20 25.04.2024

8 06150105386 ElmadaÄŸ TatlÄ±ca 984 1 2.246,00 2.246,00 Konut AlanÄ± 4.716.600,00 943.320,00 11:30 25.04.2024

9 06060107426 Mamak KarÅŸÄ±yaka-Lalahan 797 7 14.420,00 14.420,00 BaÄŸ-BahÃ§e DÃ¼zeni 10.100.000,00 2.020.000,00 16:40 25.04.2024

10 06060107425 Mamak KarÅŸÄ±yaka-Lalahan 797 6 12.046,00 12.046,00 BaÄŸ-BahÃ§e DÃ¼zeni 8.432.200,00 1.686.440,00 16:45 25.04.2024

11 06080107229 Yenimahalle Susuz 64179 9 600,00 600,00 Konut AlanÄ± 3.600.000,00 720.000,00 10:40 26.04.2024

12 06080107262 Yenimahalle Susuz 64200 1 749,99 510,79 Konut AlanÄ± 3.350.000,00 670.000,00 10:50 26.04.2024

1- YukarÄ±da Ã¶zellikleri belirtilen Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n karÅŸÄ±larÄ±nda belirtilen tarih ve saatte;

SÄ±ra nosu (1,2,3,4,5,6,7,8,9, ve 10) olan taÅŸÄ±nmazlar Ulus Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, sÄ±ra nosu (11 ve 12 ) olan taÅŸÄ±nmazlar da Kale Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 45.maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile ilgili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrÄ± ayrÄ± sÄ±rasÄ±yla ihale ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. ADRES: Ä°zmir-1 Cadde No:35 KÄ±zÄ±lay/Ã‡ankaya / ANKARA (Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ek Hizmet BinasÄ± Ä°hale Salonu)

2-Ä°haleye katÄ±lacak isteklilerin ( Her taÅŸÄ±nmaz iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± geÃ§ici teminat yatÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir)

a) GeÃ§ici Teminat Bedelinin: Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine veya Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait "TC Ziraat BankasÄ± Ankara Kamu Kurumsal Åžubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatÄ±rÄ±lÄ±p Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce OnaylÄ± Muhasebe Ä°ÅŸlem FiÅŸi'ne Ã§evrildiÄŸine dair makbuzun, (2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 26.maddesinde belirtilen deÄŸerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde iÅŸin Ã¶zelliÄŸini belirtir, "Teminat Mektubunun geÃ§ici, sÃ¼resiz, limit iÃ§i olmasÄ±" ve teyit yazÄ±sÄ±nÄ±n da ibrazÄ± gerekir.)Â

b) GerÃ§ek kiÅŸilerin; Yasal yerleÅŸim yeri belgesiniÂ(Ä°kametgah ilmuhaberi) ile arkalÄ±-Ã¶nlÃ¼ TC no.lu nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisinin,

c) TÃ¼zel kiÅŸilerin; Ä°dare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu ticaret veya sanayi odasÄ±ndan yahut benzeri mesleki kuruluÅŸtan, ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ sicil kayÄ±t belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifteÂ bulunacak kiÅŸilerin temsile tam yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterirÂ noterlikce tasdik edilmiÅŸ yetki belgesi ve imza sirkÃ¼lerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslÄ±nÄ±n ya da noterlikÃ§e tasdik edilmiÅŸ Ã¶rneÄŸinin ve vergi sicil numarasÄ±nÄ± gÃ¶sterir belgenin,

Ä°hale baÅŸlama saatine kadar Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilmesi zorunludur.

3-SatÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihale bedelinin peÅŸin Ã¶denmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep Ã¼zerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geÃ§mesi halinde, 1/4'Ã¼ peÅŸin, kalan kÄ±sma yÄ±llÄ±k kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yÄ±lda, Ã¼Ã§er aylÄ±k dilimler halinde 8 eÅŸit taksitlendirme yapÄ±labilecektir.

4-Hazine taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinde, satÄ±ÅŸ bedeliÂ Ã¼zerinden DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan; 5 Milyon TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %1 (yÃ¼zde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %0.5 (binde beÅŸ), 10 milyon TL'yi aÅŸan kÄ±smÄ± iÃ§in %0.25 (on binde yirmi beÅŸ) oranÄ±nda iÅŸlem bedeli alÄ±nacaktÄ±r.

5-4706 sayÄ±lÄ± Kanun gereÄŸince Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemleri ve iÅŸlemler sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlenen belgeler vergi, resim ve harÃ§dan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcÄ±) mÃ¼stesna olup satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar satÄ±ÅŸ tarihini takip eden yÄ±ldan itibaren 5 yÄ±l sÃ¼reyle Emlak Vergisine de tabi deÄŸildir.

6-TaÅŸÄ±nmazlara ait ÅŸartnameler mesai saatleri iÃ§erisinde MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerin ilgili servislerinde gÃ¶rÃ¼lebilir.Â

7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden Ã¶nce Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸarttÄ±r.