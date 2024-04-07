×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR
HABERLERResmi Ä°lanlar Haberleri

GÃ¼ncelleme Tarihi:

Ankara Çevre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MüdürlüÄŸü

Ankara Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 00:00

Â  

Â 

Ankara Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
BaÅŸkent Milli Emlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ulus ve Kale Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden
SatÄ±lacak Olan TaÅŸÄ±nmazlar
SÄ±ra NoDosya NoÄ°lÃ§esiÂ MahallesiAdaParselYÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼Â Â Â  (mÂ²)Hazine Hissesi (mÂ²)Ä°mar DurumuTahmini BedeliÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (TL)GeÃ§ici TeminatÄ± (TL)Ä°hale SaatiÄ°hale Tarihi
106060108420MamakKusunlar50856125.000,004.400,00Konut AlanÄ±26.400.000,005.280.000,0009:0025.04.2024
206060109777MamakKÃ¼Ã§Ã¼k KayaÅŸ52374203.069,00751,00Konut AlanÄ±5.257.000,001.051.400,0009:1025.04.2024
306060103771MamakKÃ¼Ã§Ã¼k KayaÅŸ3574415701,00701,00Konut AlanÄ±4.907.000,00981.400,0009:2025.04.2024
406060107445MamakKarÅŸÄ±yaka-Lalahan812113.227,003.227,00BaÄŸ-BahÃ§e AlanÄ±3.872.400,00774.480,0009:3025.04.2024
506010107236AltÄ±ndaÄŸKaracaviran2422314.800,004.403,70Konut AlanÄ±19.816.650,003.963.330,0010:3025.04.2024
606150105387ElmadaÄŸTatlÄ±ca98516.624,006.624,00Konut AlanÄ±10.600.000,002.120.000,0011:1025.04.2024
706150105388ElmadaÄŸTatlÄ±ca98614.825,004.825,00Konut AlanÄ±8.203.000,001.640.600,0011:2025.04.2024
806150105386ElmadaÄŸTatlÄ±ca98412.246,002.246,00Konut AlanÄ±4.716.600,00943.320,0011:3025.04.2024
906060107426MamakKarÅŸÄ±yaka-Lalahan797714.420,0014.420,00BaÄŸ-BahÃ§e DÃ¼zeni10.100.000,002.020.000,0016:4025.04.2024
1006060107425MamakKarÅŸÄ±yaka-Lalahan797612.046,0012.046,00BaÄŸ-BahÃ§e DÃ¼zeni8.432.200,001.686.440,0016:4525.04.2024
1106080107229YenimahalleSusuz641799600,00600,00Konut AlanÄ±3.600.000,00720.000,0010:4026.04.2024
1206080107262YenimahalleSusuz642001749,99510,79Konut AlanÄ±3.350.000,00670.000,0010:5026.04.2024
1- YukarÄ±da Ã¶zellikleri belirtilen Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±n karÅŸÄ±larÄ±nda belirtilen tarih ve saatte;
SÄ±ra nosu (1,2,3,4,5,6,7,8,9, ve 10) olan taÅŸÄ±nmazlar Ulus Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, sÄ±ra nosu (11 ve 12 ) olan taÅŸÄ±nmazlar da Kale Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 45.maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile ilgili mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrÄ± ayrÄ± sÄ±rasÄ±yla ihale ile satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. ADRES: Ä°zmir-1 Cadde No:35 KÄ±zÄ±lay/Ã‡ankaya / ANKARA (Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ek Hizmet BinasÄ± Ä°hale Salonu)
2-Ä°haleye katÄ±lacak isteklilerin ( Her taÅŸÄ±nmaz iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± geÃ§ici teminat yatÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir)
a) GeÃ§ici Teminat Bedelinin: Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veznesine veya Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait "TC Ziraat BankasÄ± Ankara Kamu Kurumsal Åžubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatÄ±rÄ±lÄ±p Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ± Muhasebe MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce OnaylÄ± Muhasebe Ä°ÅŸlem FiÅŸi'ne Ã§evrildiÄŸine dair makbuzun, (2886 sayÄ±lÄ± Kanunun 26.maddesinde belirtilen deÄŸerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde iÅŸin Ã¶zelliÄŸini belirtir, "Teminat Mektubunun geÃ§ici, sÃ¼resiz, limit iÃ§i olmasÄ±" ve teyit yazÄ±sÄ±nÄ±n da ibrazÄ± gerekir.)Â 
b) GerÃ§ek kiÅŸilerin; Yasal yerleÅŸim yeri belgesiniÂ(Ä°kametgah ilmuhaberi) ile arkalÄ±-Ã¶nlÃ¼ TC no.lu nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisinin,
c) TÃ¼zel kiÅŸilerin; Ä°dare merkezlerinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu ticaret veya sanayi odasÄ±ndan yahut benzeri mesleki kuruluÅŸtan, ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ sicil kayÄ±t belgesi ile tÃ¼zel kiÅŸilik adÄ±na ihaleye katÄ±lacak veya teklifteÂ  bulunacak kiÅŸilerin temsile tam yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterirÂ  noterlikce tasdik edilmiÅŸ yetki belgesi ve imza sirkÃ¼lerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslÄ±nÄ±n ya da noterlikÃ§e tasdik edilmiÅŸ Ã¶rneÄŸinin ve vergi sicil numarasÄ±nÄ± gÃ¶sterir belgenin,
Ä°hale baÅŸlama saatine kadar Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilmesi zorunludur.
3-SatÄ±lacak taÅŸÄ±nmazlarÄ±n ihale bedelinin peÅŸin Ã¶denmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep Ã¼zerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geÃ§mesi halinde, 1/4'Ã¼ peÅŸin, kalan kÄ±sma yÄ±llÄ±k kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yÄ±lda, Ã¼Ã§er aylÄ±k dilimler halinde 8 eÅŸit taksitlendirme yapÄ±labilecektir.
4-Hazine taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinde, satÄ±ÅŸ bedeliÂ  Ã¼zerinden DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan; 5 Milyon TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %1 (yÃ¼zde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kÄ±smÄ± iÃ§in %0.5 (binde beÅŸ), 10 milyon TL'yi aÅŸan kÄ±smÄ± iÃ§in %0.25 (on binde yirmi beÅŸ) oranÄ±nda iÅŸlem bedeli alÄ±nacaktÄ±r.
5-4706 sayÄ±lÄ± Kanun gereÄŸince Hazineye ait taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ iÅŸlemleri ve iÅŸlemler sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlenen belgeler vergi, resim ve harÃ§dan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcÄ±) mÃ¼stesna olup satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±nmazlar satÄ±ÅŸ tarihini takip eden yÄ±ldan itibaren 5 yÄ±l sÃ¼reyle Emlak Vergisine de tabi deÄŸildir.
6-TaÅŸÄ±nmazlara ait ÅŸartnameler mesai saatleri iÃ§erisinde MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerin ilgili servislerinde gÃ¶rÃ¼lebilir.Â 
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden Ã¶nce Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ÅŸarttÄ±r.
8-Komisyon ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) AyrÄ±ca; bu ihaleye iliÅŸkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden Ã¶ÄŸrenilebileceÄŸi Ä°LAN OLUNUR.

#ilangovtr BasÄ±n no ILN02013092

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#ILN02013092#Ä°langovtr