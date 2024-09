ANKARA BATI 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/657



KARAR NO : 2024/513



SANIK : MUSTAFA DÜZAK, Ramazan ve Fatma oğlu, 23/02/1961 Eskişehir doğumlu, TC Kimlik No. 27241705648 - Muratpaşa Mah. Karzgan Sok. Sadi Sok. No.13 Aksaray Fatih İstanbul adresinde oturur.



SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık



SUÇ TARİHİ : 09/07/2019



KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nun158/1-l-L.son, 62, 52/2



HÜKÜM : 3 Yıl 5 ay Hapis ve 1.000,00 TL Adli Para Cezasına karar verilmiştir.



Nitelikli Dolandırıcılık suçundan sanık Mustafa Düzak hakkında verilen gerekçeli karar, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50 bin tiraj üstü gazetelerin birinde, genel bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

