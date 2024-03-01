Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;



Esas No : 2022/152

Karar No : 2023/255

Sanık : Beyhan SELVİ, Seyfali ve Hürmet Kızı, 1976 Bursa doğumlu,

Suç :Hırsızlık

Suç Yeri : Ankara

Suç Tarihi :25/07/2020

Kanun Maddesi : TCK nun 141/1md

Verilen Ceza : 11 Ay 20 Gün Hapis Cezası

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf Yasa Yoluna başvurarak istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

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