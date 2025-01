ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/4103

Mahkememize davacı Sultan Avşaroğlu Kurçeren vekili tarafından hasımsız olarak açılan veraset davasında verilen ara kararı uyarınca; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Ömer Avni Mahallesi, Cilt No: 32, Hane No: 455, BSN No: 14'de nüfusa kayıtlı olan Mehmet Ekrem ve Hacer'den olma, 10.09.1926 doğumlu, 37768610806 T.C kimlik nolu HURİYE YILDIZ KURÇEREN' in 20.06.2023 tarihinde vefat ettiği, Bilirkişi tarafından alınan 19.01.2024 tarihli kök rapor ve alınan ek rapora göre, Huriye Yıldız KURÇEREN' in üzerinde bulunan payı ikinci ve üçüncü derece üst soyu mirasçısı ve alt soyu mirasçısı bulunmadığından Devlet Hazinesine kaldığı,

TMK' nun 594. maddesi gereğince; yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan HURİYE YILDIZ KURÇEREN' in mirasçısının bulunup bulunmadığı, müteveffanın mirasçıları bulunmaları halinde mirasçıların ilan tarihinden başlayarak bunu takip eden 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarına bildirmek üzere mahkemeye müracaat etmelerine,

İlanın yapıldığı tarihten tarihi takip eden 1 yıl içinde müteveffa mirasçılarının bulunmamaları, müteveffa mirasçılarının mahkemeye müracaatları bulunmaması halinde miras sebebiyle mirasçıların istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla mirasın Devlet'e geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02134211