ANKARA 5. FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 5. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/148 Esas

Davacı NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'e tebligat yapılamamış olduğundan tahkikat duruşma davetiyesinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı WAFRA FOR FOOD INDUSTRES LIMITED LUABILITY COMPANY'e tahkikat duruşma davetiyesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tahkikat duruşması olarak belirlenen 08/01/2025 günü saat 09:10'da duruşmaya katılması gerektiği, aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edilip, karar verileceği, 7251 sayılı kanunun 20. maddesi ile değişik HMK m.186/1 hükmü uyarınca tahkikat aşaması sona erdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın iki haftadan az olmamak üzere erteleneceği, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

