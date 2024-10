T.C.

ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/632 Esas

Ankara 30. Noterliği tarafından, Şevket ve Necla'dan olma 04/03/1952 doğumlu GÜNAY CAN' ın (T.C. No: 14215050682) vefat etmesi sebebiyle, noterliklerinde düzenlettirilen vasiyetnamenin açılarak okunması ve mirasçılarına tebliğ edilmesi talep edilmiştir. Muris GÜNAY CAN tarafından Ankara 30.Noterliğinde düzenlettirilen 13/06/2012 tarih ve 8469 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetnamede özetle;"... Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde sahibi ve hissedarı bulunduğu veya bundan böyle sahibi veya hissedarı bulunacağını bütün taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkul mallardaki hak ve hisselerinin tamamını motorlu nakil vasıtalarının tamamını bankalardaki tüm hesaplardaki paraların tamamı ile ev eşyalarının tamamını kısacası tüm mirasını kardeşi 14173052070 T.C. Kimlik numaralı Fulden Can'a kalmasını vasiyet ettiğini, Eğer vasiyet ettiği kardeşi Fulden Can hayatta değil ise Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde sahibi ve hissedarı bulunduğu veya bundan böyle sahibi veya hissedarı bulunacağı bütün taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkul mallardaki hak ve hisselerinin tamamını motorlu nakil vasıtalarının tamamını bankalardaki tüm hesaplardaki paraların tamamı ile ev eşyalarının tamamını kısacası tüm mirasını kardeşi 14170052134 T.C. Kimlik numaralı Turgay Can'a kalmasını vasiyet ettiğini, eğer vasiyet ettiği her iki kardeşi de hayatta değil ise Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde sahibi ve hissedarı bulunduğu veya bundan böyle sahibi veya hissedarı bulunacağı bütün taşınır ve taşınmaz menkul ve gayrimenkul mallardaki hak ve hisselerinin tamamını motorlu nakil vasıtalarının tamamını bankalardaki tüm hesaplardaki paraların tamamı ile ev eşyalarının tamamını kısacası tüm mirasını kardeşi Turgay Can'ın çocuğu 47065173362 T.C. Kimlik numaralı Zeynep Can'a kalmasını vasiyet ettiğini, Vasiyetini tamamen serbest ve hür iradesi ile son arzuları olarak bildirdiğini vefatından sonra vasiyetnamesinde yazılı bulunan konuların harfiyen ilgili makamlar tarafından yerine getirilmesini kabul beyan ve talep ettiğine..." ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Murisin mirasçılarından 20951124914 T.C. Kimlik numaralı, Şevket ve Halime'den olma16/05/1982 doğumlu CAFER CAN tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ve kendisine tebligat yapılamadığından, muris tarafından düzenlettirilen ve yukarıda özeti yapılan vasiyetnamenin kendisine ilan yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir.

Mirasçının vasiyetnameyi kabul edip etmediği hususunda duruşmanın atılı bulunduğu 03/12/2024 günü saat 10:10' da bizzat duruşmaya katılması, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığı, vasiyetnameyi kabul etmediği ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediği takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağının kendisine ihtarına (ihtar yapılmış sayılmaktadır), TK. m. 31 uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra kendilerine tebligat yapılmış sayılacağı hususu TK.m. 29 uyarınca İLAN OLUNUR.

