ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/500 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/500 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : ADANA ili, ÇUKUROVA ilçesi, KARALARBUCAĞI M. 7338 Ada 11 Parselde tapuya kayıtlı -/5 + Çatı Kat /-/ 5 B.B. No.lu, "Dubleks Mesken" Niteliğindeki taşınmaz, tam hisseyle (1/1) borçlu adına kayıtlıdır.Arsa Pay/Payda: 20/76--Ana Taş.Yüzölçüm: 496,00



Özellikleri; Adana İli, Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 80004 Sokak, Baş Apartmanı, No: 4, kat: 5 iç kapı no: 5 posta adresinde yer almaktadır



Projesine göre 5. Normal katta 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo + wc, wc, antre, 1 iklimlendirme ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 185 m² brüt, çatı katı ise tek hacimli olup 72 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Netice itibari ile mesken 257 m² brüt, 218 m² net kullanım alanına sahip olupmesken vasfındadır. Her kat tek daire olup mesken cepheleri açıktır. Çatı katı ulaşım mesken içerisinde bulunan merdiven ile sağlanmaktadır.



Mahallinde yapılan inceleme de projesine aykırı olarak çatı katında, çatı eğiminin yapılmadan normal kat izahasında inşa edildiği, çatı hacminin kullanım amacına göre bölmelendirildiği, 2 oda, salon + mutfak şeklinde dizayn edildiği belirlenmiştir. Ayrıca çatı eğiminden faydalanarak teras hacmi oluşturulduğu ve mesken tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.



İmar Durumu : Çukurova Belediyesi 20/11/2023 tarih ve 87237 sayılı yazısı ile "7338 Ada 11 Parsel İmar Planında; Ayrık yapı nizamlı 4 katlı konut alanı olarak görülmektedir." bildirilmiştir.



Kıymeti : 5.780.000,00 TL



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler:

Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

